Час выплаты: получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше

В следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2023-м. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда на ближайшую трехлетку. Как объяснили «Известиям» в Минтруде, рост связан с увеличением числа граждан, достигающих возраста назначения выплат. На них могут рассчитывать люди 1967 года рождения и моложе, а также те, за кого работодатель делал допвзносы в 2002—2013 годах. При этом средний размер страховой пенсии неработающим гражданам составит 23,4 тыс. рублей. Расходы на них увеличатся на 12%, до 10 трлн, однако это не ударит по состоянию казны фонда.

Кто может получить накопительную пенсию в 2024 году

В начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тыс. — это почти в два раза больше, чем насчитывалось в январе 2023-го (107 тыс.). Далее рост продолжится: к 2025-му выплаты будут назначаться 286,1 тыс. граждан, а к 2026-му — уже 362,2 тыс. Такой прогноз представлен в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд, СФР) на 2024—2026 годы («Известия» ее изучили).

Формирование накопительных пенсий началось в 2002-м у граждан 1967 года рождения и моложе, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В ведомстве объяснили: число получателей выплат растет, поскольку все больше людей достигают возраста назначения: 55 — для женщин (им в следующем году будет 57), на подходе к 60 много мужчин.

Пенсионные накопления распространяются еще на одну группу людей — мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у женщин, родившихся в 1957-м и позже, в пользу которых в 2002—2004 уплачивались взносы, напомнил гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

Справка «Известий»

В России есть три вида пенсий — страховая, государственная и накопительная. Первая назначается всем россиянам по старости, для нее нужно иметь трудовой стаж (также выдают по инвалидности и потере кормильца). Вторая — для особых категорий граждан (например, военные, космонавты, участники ВОВ), а также тех, у кого нет страховых выплат.

Накопительная пенсия — это ежемесячная и пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей (в размере 6% из 22% от зарплаты) и дохода от их инвестирования. Она выдается только тем, за кого компания отчисляла часть средств на индивидуальные накопительные счета. Управлением занимаются негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или СФР. Средства формировались у работников 1967 года и моложе в период с 2002-го по 2013-й.

С 2014-го по 2025-й действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию (его еще называют «заморозкой» накопительной пенсии), то есть работодатель больше не может отчислять часть средств на накопительный счет работника. Теперь все деньги идут на текущие страховые выплаты.

Рассчитать размер накопительной пенсии можно по формуле: сумма пенсионных накоплений на счете делится на 264 месяца.

Планируемый средний размер накопительной пенсии (фактически это дополнение к основной выплате — страховой) в 2024 году составит 1605 рублей, в 2025-м — 1898 рублей, в 2026-м — 2142 рубля, говорится в документе к проекту бюджета СФР. На январь 2023-го этот показатель был на уровне 1420 рублей, следует из открытых данных на официальном сайте Соцфонда.

При этом расходы фонда на выплаты планируются в сумме 4 млрд в 2024-м, 6,5 млрд — в 2025-м, и 9,3 млрд — в 2026-м, сказано в пояснительной записке. Из предыдущего проекта бюджета СФР следует, что по итогам 2023 года расходы по этому направлению должны составить 4 млрд, а в 2024-м — 5,9 млрд. Между тем прогноз по числу получателей был выше: в 2023-м пенсии рассчитывали назначить 174 тыс. человек, а в 2024-м — 230 тыс.

Какую пенсию россияне смогут получить в следующем году

В России есть несколько способов получения средств пенсионных накоплений. Первый — ежемесячная выплата или накопительная пенсия, про которую говорилось выше. Помимо нее различают также единовременные и срочные начисления.

Единовременная выплата предполагает, что все деньги назначаются сразу одной суммой. Это возможно, если размер накопительных средств составляет не более 5% от ежемесячной суммы страховых. Срочная же выплата начисляется в течение периода, который определит заявитель, но не менее 10 лет. Ее получают граждане, которые сформировали накопления за счет взносов с государственным софинансированием и средств маткапитала. При этом способе сумма сбережений делится на число месяцев и раз в 30 дней начисляется к основной пенсии.

Согласно материалов к проекту бюджета СФР, в 2024-м единовременную выплату могут получить 715,3 тыс. человек, в 2025-м — 718,1 тыс., в 2026-м — 750 тыс. Ее средний размер небольшой: в ближайшие три года он составит 51 тыс. рублей, 52,5 тыс. и 53,5 тыс. соответственно. Расходы по этой статье планируются в размере 36,4 млрд, 37,8 млрд и 40,2 млрд.

Что касается срочной пенсионной выплаты, то ее назначат 48,2 тыс. человек в 2024-м, 51,6 тыс. — в 2025-м, 55,1 тыс. — в 2026-м. Средний размер на трехлетку составит 2,5 тыс. рублей, 2,6 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Расходы прогнозируются на уровне 1,4 млрд, 1,6 млрд и 1,8 млрд, рублей из Соцфонда.

При этом пенсионные накопления можно наследовать в случае смерти застрахованного родственника. В бюджет СФР заложены расходы и по этой статье: в 2024-м на это направят 7,1 млрд, в 2025-м — 7,6 млрд, в 2026-м — 8 млрд.

Всего же на пенсионное обеспечение власти закладывают в 2024-м 10,9 трлн — на 12% больше, чем в 2023-м (9,8 трлн). В последующие годы рост расходов продолжится: до 11,5 трлн и 12 трлн соответственно, следует из материалов к проекту бюджета СФР.

Из них траты на страховые выплаты на трехлетку запланированы в объеме 10 трлн, 10,5 трлн и 10,9 трлн. В среднем неработающие пожилые граждане должны получать 23,4 тыс. рублей в 2024-м, 24,3 тыс. — в 2025-м, 25,6 тыс. — в 2026-м. В этом году показатель составил 21,8 тыс., говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета СФР («Известия» его изучили).

В документе отмечается, что сейчас в России в среднем насчитывается 42,9 млн пенсионеров. Показатель увеличится до 43,5 млн в 2024-м, следует из подсчетов контрольного органа.

Бюджет Соцфонда на трехлетку

Сейчас завершают трудовую деятельность те, кто активнее всего участвовал в формировании накопительной части пенсии, за кого работодатели отчисляли средства. И поэтому в ближайшие годы число получателей таких выплат действительно будет выше, уверена доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом выплаты вряд ли будут ощутимой поддержкой, поскольку они не смогут обеспечить общий пенсионный доход на достойном уровне, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Так, например, если накоплено 500 тыс., то ежемесячно можно получать только 1,9 тыс., отметила она.

Сейчас накопительная часть пенсии заморожена. Для такой меры были две причины: во-первых, власти хотели сократить количество мошеннических схем НПФ, а во-вторых, снизить дефицит ПФР, который был критическим на тот период. И, вероятнее всего, мораторий продлят после 2025 года. Однако граждане могут самостоятельно откладывать на старость. Людмила Иванова-Швец. доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова

Увеличение численности получателей накопительной пенсии несомненно отразится на расходах бюджета, но рисков невыполнения обязательств фондом нет, продолжила эксперт. Кроме того, состояние СФР в последние два года стабильное, фиксируется даже профицит его бюджета.

По итогам 2022-го бюджет Пенсионного фонда сложился с профицитом в 1,1 трлн. В 2023-м также запланировано превышение доходов над расходами на 0,2 трлн. В следующем же году прогнозируется небольшой дефицит у СФР в 0,2 трлн, за которым последует профицит в течение 2025-го и 2026-го в размере 0,1 трлн ежегодно, следует из финансового документа фонда.

«Известия» направили запросы в Соцфонд и крупнейшие НПФ.