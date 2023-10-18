Зернышко к зернышку: Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых
Заключен контракт на 2,5 трлн рублей.
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Заключен контракт на 2,5 трлн рублей.
РФ и КНР заключили 17 октября контракт на поставку зерновых на общую сумму 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд). Об этом сообщил лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян в кулуарах пекинского делового форума. Россия поставит китайским партнерам 70 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур в течение следующих 12 лет. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».
По словам Овсепяна, выпавшие объемы украинского экспорта «с лихвой» замещаются урожаем из Сибири и Дальнего Востока, и контракт нормализует экспортную структуру в рамках программы «Пояса и пути». Кроме того, вскоре запустится новая сухопутная зерновая инициатива. Межгосударственный договор о «Новом сухопутном зерновом коридоре» стороны подпишут в конце ноября — начале декабря. Осуществить поставки в заявленном объеме позволит «Забайкальский зерновой терминал», и возможный экспорт в 8 млн тонн удастся удвоить.
Российские производители давно смотрели на КНР как на очень лакомый кусок мирового рынка зерновых. Особенно интересным он стал после начала масштабных закупок Китаем зерновых в стратегические резервы. Активно импорт зерновых в Китай начал расти после 2019 года. Очевидное влияние на необходимость создания стратегических запасов оказала пандемия COVID-19.
Российских экспортеров в первую очередь интересуют поставки пшеницы в Китай. Увеличиваются и продажи прочих зерновых по мере роста производства. Но до сих пор экспортным поставкам в Китай препятствовал недостаток инфраструктуры в восточных регионах страны, считает аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева.
— Строительство Забайкальского зернового терминала позволит облегчить поставки и с меньшими издержками экспортировать зерно из производящих регионов Сибири. Это улучшит экономику регионов, снизит уровень избыточных запасов, поддержит цены, — говорит она.
Предполагается, что поставки российского зерна в Китай первоначально составят около 5−6 млн тонн в год. Это около 10% годового российского экспорта.
В настоящее время КНР является крупнейшим импортером зерновых и масличного сырья. В 2022 году общий импорт этих товаров составил почти $90 млрд: масличные — $69 млрд и зерновые — около $20 млрд.
При этом на Китай приходится более 40% мирового импорта масличного сырья и около 10% импорта зерновых. На РФ в 2022 году приходилось около 1% китайского импорта масличного сырья (более $700 млн), и она занимает 6-е место в списке поставщиков в Китай (первое место — Бразилия). В этом же году импорт зерна из РФ в Китай составил $80 млн (это несколько менее 0,5%, первое место принадлежит США — около 40% китайского импорта).
— Спрос на продовольствие в целом и зерно и масличное сырье в частности в Китае растет очень быстро — это один из наиболее динамичных рынков. Торговля в этом секторе рынка РФ и Китая развивается довольно успешно, но для РФ до последнего времени китайский рынок оставался довольно закрытым и сложным для работы.
Долгосрочное соглашение можно рассматривать как реальный прорыв и торговле и очень большой успех. Это позволит резко увеличить долю РФ на крупнейшем в мире импортном рынке зерновых и масличных, что важно с учетом хороших перспектив развития производства зерновых и масличных в РФ.
В обывательском представлении зерновой контракт с Китаем и зерновая сделка могут перепутаться. Но к «зерновой сделке» по поводу экспорта из украинских портов этот договор не имеет прямого отношения.
Сегодня сдерживающим фактором остается сложная и дорогая логистика. Возросшие объемы взаимной торговли перегружают существующие железнодорожные маршруты, а везти в Китай зерно морем из черноморских и балтийских портов далеко и дорого. В восточных же регионах страны пока производится недостаточно зерновых именно в силу того, что долгие годы китайский рынок был недоступен.
Заключение договора позволит решить указанные проблемы, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.
— Такой контракт обеспечит надежный сбыт для производителей, которые вложатся в наращивание сельхозпроизводства в восточных регионах, а также загрузку для новой транспортной инфраструктуры, которая позволит увеличить поставки в Китай, как наземным путём, так и по рекам и через дальневосточные порты.
Для КНР договор дает возможность на 10 лет зафиксировать для себя цены на зерновые, имеющие тенденцию к долгосрочному росту.
—Россия — одна из немногих стран, которые в принципе в состоянии сама себя прокормить. Чего не скажешь о Китае. И таких стран, которые не справятся без российского зерна, больше, чем те готовы признать, — подчеркивает считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Таким образом, обе страны получают паритетную стабильность — в обеспечении пищей китайцев и в обеспечении российских агропроизводителей работой, считает он.
Крайность, в которую скатываться опасно, — это поддержка исключительно больших сельхозпроизводителей, которые обеспечат основные объемы поставок, говорит управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее мнению, для делового климата в России было бы полезно поддерживать небольшие хозяйства. «Это и привлечет инвестиции в сектор, и стимулирует мелких фермеров развиваться до средних и выше», — говорит аналитик.
Другой эксперт настаивает на проверке условий по каждому конкретному контракту. С точки зрения директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Натальи Шагайда, в случае если цены предусмотрены рыночные и нет дискриминации наших экспортеров, — это положительно скажется на бизнесе.
— Если же условиями контракта предусмотрены фиксированные цены, освобождение от пошлин отдельных поставщиков или же специальные субсидии для экспортеров из российского бюджета, то вопрос выгодности контракта для широкого круга сельхозпроизводителей и России в целом под вопросом, — резюмирует она.