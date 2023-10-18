Тендерные закупки алкоголя из Китая и Индии в 2023 году выросли почти в два раза

Так, согласно представленным данным, за три квартала прошлого года на алкоголь из Китая было проведено шесть тендерных закупок на общую сумму 5,4 млн рублей, а за аналогичный период 2023 года — восемь закупок на общую сумму 10 млн рублей. Похожая картина с алкоголем из Индии: за три квартала 2022 года было размещено шесть закупок на сумму 5,3 млн рублей, а за аналогичный период текущего года — девять тендеров на общую сумму 10,7 млн рублей.

При этом, по словам Кузнецова, за три квартала 2023 года более чем в два раза снизились суммы тендерных закупок по разным категориям алкогольной продукции (без привязки к стране происхождения). Так, тендерные закупки вина снизились в 2,5 раза (с 467,8 млн рублей за три квартала 2022 года до 185 млн рублей за аналогичный период 2023-го); виски — в 3,4 раза (с 210,1 до 61,8 млн рублей); коньяка — в три раза (с 330,3 до 108,8 млн рублей); водки — в три раза (с 247,9 до 80,4 млн рублей).

Можно предположить, что рост закупок алкогольной продукции из Китая и Индии связан с переориентацией дистрибьюторов на партнеров из дружественных стран. Максим Кузнецов гендиректор «Тендерплана»

«А заметное снижение алкоголя различных категорий — с тем, что в 2022 году закупки алкоголя выросли, по сравнению с предыдущим годом, на фоне нестабильной экономической ситуации. Вероятно, в 2022 году алкоголь закупался на более долгую перспективу, чем обычно, поэтому в 2023 году потребности заказчиков оказались частично закрытыми», — прокомментировал он.

12 октября в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь-сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн дал). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).