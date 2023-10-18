«Король облигаций» предсказал доллару потерю статуса резервной валюты

Джеффри Гундлах, генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Capital, которого называют «королем облигаций», заявил о риске потери статуса резервной валюты для доллара, пишет Reuters. По словам Гундлаха, такой риск возник, поскольку высокие процентные ставки продолжают увеличивать размер государственного долга США. По состоянию на 18 октября госдолг США уже достиг $33,59 трлн.

Позиция доллара как мировой резервной валюты может быть потеряна, если США не возьмут под контроль свои расходы, считает Джеффри Гундлах. «Если ФРС США продолжит повышать ставки, что может произойти, что обязательно произойдет, эта проблема станет намного более серьезной», — рассказал он. Будущее доллара США и, возможно, вышедшая из-под контроля инфляция зависят от контроля над бюджетом и расходами.

Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками и правительствами иных стран в валютных резервах.

«Огромный бюджетный дефицит и растущие процентные ставки по государственному долгу США должны напугать каждого американца», — сказал Гундлах.

Он сообщил, что средняя процентная ставка по долгу США может со временем вырасти до 5,5%, учитывая текущий уровень стоимости заимствований ФРС. Это увеличит годовые выплаты процентов до $1,8 трлн в год. Всего за два года эти процентные расходы на обслуживание американских госбумаг выросли с $500 млрд до почти $900 млрд, добавил Гундлах.

ФРС США повысила ставки до максимума с начала 2001 года. Чтобы сдержать инфляцию регулятор начал поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На июньском заседании регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил. На заседании в июле ставка была повышена до 5,25−5,5% годовых. В сентябре регулятор оставил ставку без изменений.

На конец 2022 года в номинальном выражении у США был самый большой госдолг в мире — $31,4 тлрн. Для сравнения, государственный долг Великобритании на конец 2022 года составлял более $3 трлн, а Китая — около $2,5 трлн.