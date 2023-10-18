JPMorgan посоветовал снизить долю акций в портфеле и купить золото

Стратег JPMorgan Марко Коланович заявил, что инвесторам стоит обратить внимание на защитные активы и снизить долю акций в портфеле, пишет CNBC. По словам Колановича, защитой от усиливающихся геополитических рисков и ожидаемого падения доходности облигаций может стать золото.

Марко Коланович негативно оценивает среднесрочные перспективы американского фондового рынка, даже несмотря на то, что рынок акций восстановился от недавних локальных минимумов. Все три основных американских фондовых индекса в этом месяце выросли, игнорируя более высокую доходность на рынке американских облигаций и начало военного конфликта между Израилем и ХАМАС.

Обострение геополитической напряженности, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, станет негативным фактором для рисковых активов и отразится на экономической активности. Прогноз JPMorgan по рынку акций будет оставаться осторожным, пока процентные ставки ФРС США остаются высокими, оценки компаний — завышенными, а геополитические риски — сохраняются, рассказал Коланович.

По мнению эксперта JPMorgan, рост акций не будет устойчивым в условиях сохранения высоких процентных ставок в течение длительного периода. Коланович посоветовал инвесторам выбирать золото для хеджирования усиливающихся геополитических рисков и ожидаемого падения доходности облигаций.

Цены золото выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу, 13 октября, фьючерсы на золото поднялись на 3,11%, что стало лучшим результатом в этом году. В среду, 18 октября, декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) торгуются на уровне $1951 за унцию. С начала военных действий между ХАМАС и Израилем стоимость золота выросла на 6%.

Фондовый рынок США может разочаровать инвесторов в ближайшие месяцы и в следующем году, поскольку оценки роста прибыли американских компаний, входящих в индекс S&P 500, слишком оптимистичны, полагает эксперт JPMorgan.

В 2024 году Марко Коланович не ожидает особых изменений на американском фондовом рынке, утверждая, что аналитики Уолл-стрит все еще слишком оптимистичны в отношении потенциала роста прибылей компаний. «Просрочки по потребительским кредитам и количество корпоративных банкротств начинают расти, и эта тенденция, вероятно, сохранится без снижения ставок», — сказал Коланович. А снижение процентных ставок в США маловероятно в краткосрочной перспективе, учитывая, что ФРС, по всей видимости, намерена сохранять ставки на высоком уровне в течение длительного периода.