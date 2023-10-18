Дивидендный гэп АЛРОСА, индекс Мосбиржи, отчет Tesla: дайджест инвестора

Дивидендный гэп в акциях АЛРОСА.

Во вторник, 17 октября, был последний день, чтобы купить акции АЛРОСА для получения дивидендов. Сегодня будет закрыт реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2023 года.

Компания выплатит дивиденды в размере ₽3,77 на акцию, что дает доходность в 4,9% по текущим котировкам. Так что сегодня ожидается гэп с открытия торгов в районе 4−4,5%, отметил аналитики «БКС Мир Инвестиций».



Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи во вторник обновил локальный максимум, достигнув отметки 3252,55 пункта — пика с 7 сентября. Однако удержаться на этом уровне не смог и завершил торги немногим ниже. По итогам сессии российский индикатор прибавил 0,38%, до 3247,15 пункта.

«Позитивная динамика российского рынка акций прежде всего связана с высокими ценами на нефть, а также отсутствием значимых для нашего рынка негативных новостей. Кроме того, оптимизм инвесторов подкрепляется благоприятной динамикой на глобальных рынках», — рассказал старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Ощутимую поддержку российскому рынку оказал валютный фактор, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. «Во второй половине торгов резкое ослабление рубля способствовало усилению восходящей динамике индекса Мосбиржи. В целом рубль остается относительно дешевым, что постепенно накапливает позитивный финансовый эффект для многих компаний», — написал он в обзоре.

Лидером среди компаний, входящих в индекс, стал «Ростелеком». Обыкновенные акции компании прибавили 3,84%, достигнув 78,7 рубля за бумагу, «префы» подорожали на 4,04%, до 69,6 рубля за бумагу.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽5,4465 на каждый тип акций. По текущей цене дивидендная доходность обыкновенных акций Ростелекома может составить 6,9%, привилегированных — 7,8%. «Выплаты неожиданно оказались максимальными за 7 лет. Они на 20% выше прошлого года, что позитивно для отношения инвесторов», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

В БКС полагают, что сегодня с утра складывается благоприятный фон для акций нефтяного сектора. На 8:40 мск цены на нефть Brent прибавляли 1,77%, торгуясь на уровне $91,49 за барр.

Цены на нефть снова пошли вверх на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке — поздно вечером во вторник по госпиталю в секторе Газа был нанесен авиаудар, погибло несколько сотен человек. Поддержку котировкам также оказали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов нефти в США на 4,38 млн барр., а также новость о том, что Иордания отменила саммит, который должен был пройти в среду с участием президента США Джо Байдена и лидеров Египта и Палестины, пишет Reuters. На саммите планировалось обсудить ситуацию в секторе Газа.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что в среду интересные заявления может сделать Владимир Путин в рамках участия в китайском форуме «Один пояс — один путь».

Между тем аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев предупредил, что индекс Мосбиржи приближается к максимумам с 21 февраля 2022 года, где может встретить сопротивление.



Отчетность Tesla

Производитель электрокаров Tesla отчитается за третий квартал в среду, после закрытия рынка в США. Консенсус, собранный FactSet, ожидает снижения прибыли на акцию (EPS) до $0,72, выручка, согласно прогнозам, составит $24,2 млрд.

По итогам третьего квартала 2022 года EPS компании была на уровне $1,05 при выручке в $21,5 млрд. Во втором квартале 2023 года Tesla сообщила о EPS в $0,91, выручке — $24,9 млрд.

Снижение прибыли по сравнению со вторым кварталом текущего года связано с сокращением продаж автомобилей, пишет Barron’s. Tesla поставила около 435 тыс. единиц в третьем квартале по сравнению с 466 тыс. во втором квартале 2023 года. Эксперты ожидали поставки примерно 455 тыс. электромобилей. В третьем квартале 2022 года поставки составляли более 343 тыс.

Кроме того, недавно компания сообщила о снижении цен на базовые комплектации электромобилей Model S и Model X. Как пишет The Verge, инвесторы компании обеспокоены, что «безудержное» снижение цен повлияет на рентабельность Tesla. Ожидается, что в третьем квартале рентабельность составит от 17% до 18%. Аналитик Wells Fargo Колин Ланган настроен немного более пессимистично, прогнозируя около 16%. При этом ранее Tesla заявляла, что ее цель по показателю — выше 20%.



Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США.

Morgan Stanley: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,32, выручка — $13,25 млрд.

U.S.Bancorp: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,97, выручка — $7,02 млрд.

Abbott: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,1, выручка — $9,82 млрд.

Procter & Gamble: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,72, выручка — $21,57 млрд.

После закрытия рынка в США.

Tesla: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,73, выручка — $24,32 млрд.

Netflix: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,49, выручка — $8,54 млрд.

United Airlines: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,41, выручка — $14,43 млрд.

Lam Research: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $6,07, выручка — $3,41 млрд.

SL Green Realty: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,41, выручка — $157,11 млн.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 октября.

CVS Health: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,84%



Другие важные события

Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26243.

Президент России Владимир Путин продолжит участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. В рамках форума Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Росстат опубликует сентябрьский индекс цен производителей. а также оценку индекса потребительских цен за период с 10 по 16 октября.

Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:00 мск.

Еврозона: индекс потребительских цен, сентябрь — 12:00 мск.

США: количество выданных разрешений на строительство, сентябрь — 15:30 мск.

США: количество новостроек, сентябрь — 15:30 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.

США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3 247,15 (+0,38%).

Индекс РТС: 1 046,79 (-0,02%).

S&P 500: 4 373,2 (-0,01%).

Dow Jones Industrial Average: 33 997,65 (+0,04%).