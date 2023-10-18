Цена на золото подскочила на $100 с начала конфликта на Ближнем Востоке

С начала конфликта на Ближнем Востоке цена декабрьского контракта на золото на бирже CME выросла на 6,16% или $113,6 за унцию и на пике 18 октября составила $1958,8 за унцию (+1,2%). Цена закрытия торгов 6 октября составляла $1845,2 за унцию. По состоянию на 14:00 мск фьючерсы на золото с поставкой в декабре прибавляли 1,15%, до $1958 за унцию.

Спрос на золото вырос из-за комбинации премии за геополитический риск, связанной с опасениями затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке, импульсом после прорыва выше ключевых технических уровней и рисками стагфляции в экономике из-за высоких цен на нефть, рассказал старший аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона брокера OANDA Кельвин Вонг.

Рост спроса на активы-убежища на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке остается главным катализатором цен на золото, считает рыночный стратег IG Йип Джун Ронг. По его словам, риски дальнейшей эскалации конфликта могут оказать поддержку ценам на золото, которое считается средством защиты от политической и финансовой неопределенности.

Цены на золото также получили импульс для роста после того, как данные показали, что экономика Китая, который является крупным покупателем золота, выросла в третьем квартале выше ожиданий экономистов. ВВП Китая вырос на 4,9% год к году в третьем квартале.

По мнению экспертов ANZ Banking Group, любая дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке должна привести к тому, что покупки защитных активов останутся на высоком уровне. «Это происходит на фоне высокого спроса на физическом рынке, как со стороны центральных банков, так и потребителей золота как в Индии, так и в Китае», — сообщили в ANZ.

Аналитики Commerzbank прогнозируют цену на золото на уровне $1900 за унцию на конец декабря и $2100 за унцию на конец 2024 года. По мнению экспертов, если не произойдет дальнейшей эскалации, дальнейший потенциал роста цен на золото, вероятно, останется ограниченным.