Банки заложили новое повышение ключевой ставки в октябре

В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ — 12 октября их обязательства подскочили до 6,98 трлн руб., 13-го числа достигли 7,14 трлн, а 17-го снизились до 3,27 трлн руб., следует из статистики регулятора. Из-за этого сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ. 13 октября дефицит превысил 6 трлн руб., а к 17 октября упал до 1,19 трлн руб.

Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, говорят опрошенные РБК эксперты.

Рост заимствований банков и переход сектора в состояние структурного дефицита ликвидности во многом связан с техническим фактором — началом периода усреднения обязательных резервов, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Это период, по дням которого оцениваются средние остатки средств банков на счетах обязательных резервов, — таким образом проверяется выполнение требований ЦБ, объясняет аналитик. Период усреднения обязательных резервов начался 11 октября и закончится через 35 дней — 14 ноября, следует из данных регулятора.

«Когда внутри этого периода у банков появляются какие-то ожидания относительно резкого изменения ставки, это может влиять на траекторию усреднения, а значит, и на спрос на ликвидность внутри месяца. Когда рынок ждет повышения ставки, у банков есть стимулы выполнить усреднение резервов раньше, до пересмотра показателя», — отмечает экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Технически это происходит так, описывает Беликов: банки разово много занимают у ЦБ по текущим ставкам, переводят деньги на счета обязательных резервов, к концу периода усреднения даже несколько дней с «огромными остатками» сильно завышают средний показатель.

«В этом случае они занимают деньги чуть дешевле, а после подъема ключевой могут размещать излишки ликвидности в рынок по более высоким ставкам и зарабатывать на этом. Эту стратегию сейчас могут использовать как минимум несколько крупных банков», — отмечает Донец.

Начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин тоже склоняется к версии, что банки ускорили усреднение резервов из-за «уверенности в повышении ключевой». «Эта стратегия характерна для всех банков, активно управляющих ликвидностью, однако действия крупных игроков на рынке более заметны», — замечает эксперт.

В этом году российские банки уже делали нечто подобное — наращивали заимствования перед ЦБ, чтобы снизить стоимость обязательных резервов для себя в будущем, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Сейчас это происходит не прямо перед заседанием или в день заседания, а значительно раньше. Это говорит о том, что банки верят, что ставка будет повышена», — констатирует он.

Что было с долгом банков перед ЦБ в периоды роста ключевой ставки.

В 2023 году Банк России поднял ключевую ставку трижды — на плановых заседаниях в июле и сентябре и внепланово в августе. Решения Банка России по ставке традиционно, кроме внеплановых, принимаются в пятницу, а вступают в силу со следующего рабочего дня, то есть с понедельника.

Как следует из данных ЦБ, 20 июля обязательства банков по обеспеченным кредитам перед регулятором выросли с 95,5 млрд до 1,09 трлн руб. К 2 июля они достигли 4,84 трлн руб. Банк России озвучил решение по ставке 21-го числа, показатель поднялся на 1 п.п., до 8,5%.

В следующий раз всплеск заимствований банков перед ЦБ наблюдался 15 августа — долг по обеспеченным ссудам вырос с 123,4 млрд до 7,06 трлн руб. В тот же день Банк России внепланово (то есть банки заранее не знали когда) поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п.п.

В сентябре, с 14-е по 18-е число, те же обязательства сектора оказались в пределах 7,46−7,80 трлн руб., а затем снизились. Заседание ЦБ по ставке состоялось 15 сентября, ее повысили еще на 1 п.п., до текущих 13% годовых.

Какой подъем ставки закладывают банки Для банков ставки по обеспеченным кредитам постоянного действия напрямую привязаны к ключевой, напоминает Беликов: стоимость такого фондирования на 1 п.п. выше ставки ЦБ.

«Можно в принципе утверждать, что банки закладывают увеличение ставки в октябре. Когда выгодно выполнять усреднение заранее? Когда вы думаете, что ставка вырастет существенно, на 100 базисных пунктов и более. В целом на рынке сейчас копится ощущение, что именно такой шаг и будет, поскольку сигналы Центрального банка остаются ястребиными», — говорит Донец.

На октябрьском заседании Банк России оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив, сказал в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Мы получим еще довольно много дополнительных данных, поэтому сейчас я бы не выделял конкретные альтернативы», — добавил он, отвечая на вопрос, будет ли рассмотрен и вариант сохранения ставки.

Ситуация с ликвидностью показывает, что банки закладывают повышение ставки ЦБ на 1 п.п. и более, считает Сусин: «Это имеет смысл делать (переводить средства с излишком на счета обязательных резервов до повышения ставки. — РБК), только если банки именно уверены, что условия на рынке в плане заимствований станут жестче».

В середине сентября, после заседания ЦБ, наклон кривой ОФЗ, отражающий доходности гособлигаций разной срочности, стал отрицательным — ставки по бондам на короткие сроки стали выше, чем по длинным ОФЗ. Инверсия наклона кривой — признак того, что «участники рынка пересмотрели ожидания по траектории ключевой ставки», указал Банк России в обзоре «О чем говорят тренды». На предыдущем заседании глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться «достаточно продолжительное время, до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции».