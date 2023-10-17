Власти выбрали 25 стран, где иностранцы смогут открыть российские счета

Правительство России утвердило перечень стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. Об этом говорится в постановлении кабмина (есть в распоряжении РБК).

В список входят 25 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Кроме открытия счетов, финансовые организации этих стран также смогут проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.

В июне 2023 года Госдума приняла поправки в законодательство (115-ФЗ), согласно которым российским банкам разрешено в удаленном формате открывать счета иностранным компаниям и гражданам и выдавать тем карты. Для этого российскому банку необходимо заключить договор с иностранной кредитной или иной финансовой организацией и делегировать ей функцию проверки личности клиента или его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту.

Крупнейший российский банк — Сбербанк — в сентябре 2023 года сообщал, что работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов.

По словам главы Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, сразу несколько российских банков сейчас прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев. «Это востребованный сервис, который нужно раскатывать. Один из вариантов решения — это, действительно, выдавать здесь карту “Мир”, и самое важное, чтобы эту карту можно было в онлайне пополнять со счетов в той стране, откуда приехал человек», — считает он.

Весной 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными кредитными организациями — в России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за прекращения деятельности в России Visa и Mastercard иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также для медицинского обслуживания, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.