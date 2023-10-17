Власти не расширили список причин для досрочного снятия денег с новых ИИС

Досрочно снять деньги с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговые льготы можно будет только для оплаты дорогостоящего лечения, следует из поправок в Налоговый кодекс, предложенных Минфином и согласованных Банком России, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службой (ФНС). Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

Как отмечается в комментарии Минфина к проекту поправок в Налоговый кодекс, министерство совместно с ЦБ «провели серию дополнительных совещаний», чтобы выработать единую позицию по вопросу расширения случаев, когда деньги с ИИС нового типа можно будет снять раньше окончания срока инвестиций.

«Был сделан вывод об отсутствии необходимости расширения списка особых жизненных ситуаций на данном этапе», — указано в документе.

ИИС-3 должен заменить действующие виды инвестиционных счетов первого и второго типов. Инвесторам разрешат совмещать льготы, которые даются по ИИС-1 и ИИС-2, но срок действия счета увеличится — с текущих трех до десяти лет (повышение будет поэтапным, начиная с пяти лет). Идея о новом виде ИИС обсуждается с 2020 года, законопроект до сих пор не поступил в Госдуму, но был опубликован для общественного обсуждения. В июне 2023 года Минфин внес документ в правительство. Законопроект может быть рассмотрен в осеннюю сессию, допускал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

За расширение перечня случаев, при которых владельцы ИИС-3 смогут снять деньги с инвестиционного счета без потери льгот, выступал Банк России. «На наш взгляд, этот набор изъятий должен быть шире, чем просто жилье (фигурировало в списке предложений от участников рынка. — РБК) или дорогостоящее лечение. Потому что это сделает более привлекательным этот инструмент», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Возможность расширения опции досрочного снятия допускал и директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Как следует из комментария Минфина к проекту поправок в Налоговый кодекс, законопроект об ИИС-3 предусматривает «существенные налоговые льготы по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц. — РБК)», и основное условие этих льгот — долгосрочность вложений. «Досрочное изъятие средств фактически означает недостижение поставленных целей, поэтому такие случаи должны быть ограниченными, а администрирование — проработанным. Законопроектом уже предусмотрен такой случай — необходимость дорогостоящего лечения», — заключили в Минфине.

В правительстве в ответ на запрос РБК сообщили, что поправки в Налоговый кодекс были одобрены на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Представитель Минфина подтвердил, что законопроект предусматривает досрочную выплату денег с ИИС-3 на дорогостоящее лечение. В Банке России не ответили на вопросы РБК.

Какой механизм досрочного снятия предусматривает концепция ИИС-3 Авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают вывести из налогооблагаемой базы выплаты, произведенные со счета ИИС-3 в адрес медицинских организаций для проведения дорогостоящего лечения.

«Не признается выплатой налогоплательщику дохода выплата по поручению налогоплательщика денежных средств, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном счете, открытом после 1 января 2024 года, медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящего лечения», — говорится в документе. Таким образом, инвестор не сможет самостоятельно снять деньги с ИИС-3 на эти цели.

Сейчас выплаты доходов по активам, находящимся на ИИС, по общему правилу облагаются налогом в 13% (НДФЛ). Но в зависимости от типа инвестиционного счета предусмотрены налоговые льготы. По ИИС-1 (счет типа «А») можно получать вычет в размере 13% от внесенной за год суммы (но вернут не более 52 тыс. руб. в год и только в случае уплаты НДФЛ в таком размере). По ИИС-2 (счет типа «Б») доходы от сделок на бирже освобождаются от уплаты НДФЛ (за исключением дивидендов). Однако для получения налоговых льгот необходимо, чтобы ИИС действовал не менее трех лет. Досрочное снятие денег с любого вида ИИС сейчас, вне зависимости от обстоятельств, лишает инвестора права на налоговые льготы.

Одновременно авторы поправок предлагают запретить получать социальный налоговый вычет на лечение (возврат части средств, на который может претендовать любой гражданин, вне зависимости от наличия у него инвестсчета), если такое лечение было оплачено деньгами с ИИС-3.

«По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, социальный налоговый вычет не предоставляется в отношении расходов, произведенных путем выплаты указанным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям по поручению налогоплательщика денежных средств, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном счете», — говорится в тексте документа.

Исключение оплаты лечения средствами с ИИС-3 из-под действия социального налогового вычета необходимо, чтобы гражданин дважды не мог воспользоваться льготами на одни и те же расходы, поясняет партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова: «Для ситуации с использованием ИИС-3 и выведением денег на лечение возможно “задвоение” вычета, при котором налогоплательщик получит две налоговые льготы сразу — за пользование ИИС-3 и одновременно в связи с оплатой дорогостоящего лечения, причем деньгами с ИИС-3».

При таком подходе, по словам юриста, гражданин сохранит основную налоговую льготу в связи с использованием ИИС-3, но обычный налоговый вычет на дорогостоящее лечение, оплаченное за счет этих же средств, не получит.

Как ограничения на снятие скажутся на популярности ИИС-3 «Меня устраивает договоренность, которую мы достигли, о пятилетних ИИС-3 в течение первых трех лет. Для пятилетнего ИИС дорогостоящее лечение как единственное основание для досрочного снятия средств не является драматичным. Однако для более длительных ИИС перечень таких оснований должен быть расширен», — считает глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Ранее НАУФОР предлагала разрешить досрочно снимать деньги с ИИС-3 на приобретение жилья и образование детей, писали «Известия».

Некоторые инвесторы используют ИИС для одноразовой льготы в конце трехлетнего срока и, получив ее, закрывают счет, делится наблюдениями глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. «На наш взгляд, десятилетний срок нахождения инвестиций на счете без потери льгот — очень серьезный шаг для инвестора. За этот срок в жизни людей много что меняется. Многие инвесторы копят на недвижимость, например», — говорит он.

По мнению Херсонцева, наличие лишь одного основания для досрочного снятия средств с ИИС-3 снизит количество желающих открыть такой счет. «Тех, кто видит свой личный беспрерывный срок инвестирования на уровне свыше десяти лет, сравнительно немного», — заключает эксперт.

Какие налоговые льготы в целом предлагают для ИИС-3 Предполагается, что владелец ИИС-3 сможет получить налоговый вычет по двум основаниям:

в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, открытым начиная с 1 января 2024 года. Размер такого вычета не может превышать 400 тыс. руб. за год. Это соответствует возврату уплаченного НДФЛ в размере 52 тыс. руб., если налог платился по ставке 13%, и 60 тыс. руб. при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн руб.). Сумма вычета может уменьшиться, если инвестор в тот же год получает налоговый вычет на взносы по негосударственному пенсионному обеспечению. При этом инвестор может иметь до трех ИИС третьего типа.

в сумме положительного финансового результата (дохода), полученного по операциям по ИИС-3, открытым начиная с 1 января 2024 года. Но под эту льготу не подпадут доходы от ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением бумаг компаний, зарегистрированных в государстве — члене Евразийского экономического союза и выпущенных по праву этого государства (ЕАЭС; в него кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Максимальный размер вычета ограничен 30 млн руб. Это означает, что предельная сумма НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн руб. при ставке налога 13%, или 4,5 млн руб. при ставке 15%. Доходы, превышающие лимит, не подпадут под льготу, при этом факт превышения не лишает права инвестора на льготу, говорится в комментарии Минфина к проекту поправок в Налоговый кодекс.