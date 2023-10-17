Шекель подешевел к доллару до минимума с 2015 года

По данным на 8:40 мск, курс доллара к шекелю снижался на 0,24%, до 4,0102 шекеля за доллар, с уровня прошлого закрытия в 4,0199 шекеля. Выше четырех шекелей курс поднялся впервые с апреля 2015 года. Накануне максимальный уровень израильской валюты составлял 4,0266 шекеля.

С начала октября шекель подешевел к доллару на более чем 5%.

Ранее, 9 октября, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям», что палестино-израильский конфликт повлиял на курс турецкой лиры. Стоимость турецкой лиры к доллару в этот день обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.