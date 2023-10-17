JPMorgan спрогнозировал падение евро до паритета с долларом к концу года

JPMorgan прогнозирует снижение курса евро до паритета с долларом к концу 2023 года на фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста, пишет Financial Times. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импортируемые в Европу энергоносители, а высокие ставки по кредитам негативно скажутся на росте ВВП еврозоны, сообщило издание.

По состоянию на 12:04 мск курс пары EUR/USD на международном рынке Форекс составлял $1,0541 (-0,17%). Курс евро уже упал более, чем на 6% по отношению к доллару с момента своего пика в середине июля ($1,1237) и по итогам торгов в понедельник, 16 октября, стоил $1,0558. Укреплению доллара способствовали данные о росте экономики США, в то время как в еврозоне, как ожидается, будет наблюдаться экономический спад.

«Несмотря на недавнее ослабление, евро по-прежнему не учитывает множество факторов неопределенности, с которыми сталкивается валюта», — рассказала сопредседатель исследовательской группы по глобальной валютной стратегии JPMorgan Мира Чандан.

Среди негативных факторов она назвала ужесточение финансовых условий и потенциальные геополитические риски, которые сохраняются на фоне стагнации экономики.

Правительство Германии на прошлой неделе снизило свой прогноз экономического роста и предупредило, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2023 году Германия, крупнейшая экономика еврозоны, может продемонстрировать самую слабую динамику среди экономик всех развитых стран. ВВП страны, как прогнозирует МВФ, по итогам года сократится на 0,3%. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, Германию ждет вторая рецессия в этом году. По их прогнозам, ВВП снизился на 0,2% за третий квартал и, вероятно, упадет еще на 0,1% до конца 2023 года.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что негативные настроения в отношении евро усиливаются, в частности, из-за опасений инвесторов по поводу финансовых проблем в Италии.

Кроме того, выходившие в течение лета данные по экономической активности не оправдали ожиданий, а также сохраняются риски дальнейшего повышения цен на нефть и газ, рассказали в Goldman Sachs.