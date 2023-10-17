Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября

Так, курс американской нацвалюты стал выше предыдущего показателя на шесть копеек. В это время евро достиг 102,76 рубля. ЦБ повысил его курс на 23 копейки.

Курс китайского юаня составил 13,2855 рубля.

Ранее в этот день курс доллара США к рублю снизился на 16,25 копейки, до 97,24 рубля, на старте торгов Московской биржи.

В прошлую пятницу, 13 октября, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курс доллара на неделе с 16 по 22 октября в диапазоне 95−99 рублей, назвав введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами фактором в пользу укрепления рубля.

12 октября рубль заметно укрепился на старте торгов, отыгрывая введение на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки. По итогам первой минуты торгов курс американского доллара упал до 96,59 рубля.