Акции «Группы Позитив» подешевели на информации о возможной допэмиссии

Акции «Группа Позитив» (POSI), специализирующейся на разработке решений в области кибербезопасности, снизились на 3,26% — до ₽2354 за бумагу по состоянию на 10:40 мск. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 11:42 мск снижение замедлилось до 2,47%, а цена акций восстановилась до ₽2373,2.

Акции «Группы Позитив» (Positive Technologies) дешевеют второй день подряд, за это время они потеряли в совокупности более 7%.

Котировки могли негативно отреагировать на информацию о планах компании выпустить новые акции для мотивации сотрудников, что приведет к размытию доли миноритариев, отметила аналитик ПСБ Екатерина Крылова. Речь идет о допэмиссии на 25% после удвоения капитализации (точка отсчета май 2022 года), то есть высока вероятность этого события уже в следующем году, указала эксперт ПСБ.

О допэмиссии в понедельник на встрече с инвесторами рассказал IR-директор «Группы Позитив» Юрий Мариничев.

По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», в целом предложения менеджмента по возможной допэмиссии вызвали большое количество вопросов, и пока эти планы представляются достаточно непроработанными. «Звучала идея проведения допэмиссии в случае удвоения стоимости компании. Однако потенциальный риск размытия акционерной доли может не понравиться рынку», — сообщили в «БКС Мир инвестиций». Рекомендация «БКС Мир инвестиций» по бумаге — «продавать», целевая цена в перспективе на год — ₽2300.

Аналитики «СберИнвестиции» оценили новость о возможной дополнительной эмиссии акций Positive Technologies негативно. «При условии допэмиссии в объеме 25% акционерного капитала (в случае удвоения рыночной капитализации компании) рост дохода на акцию для акционеров составит 60%, а не 100%. На наш взгляд, несмотря на потенциальное ускорение роста бизнеса компании, эта программа, вероятно, негативно повлияет на показатель прибыли на акцию для акционеров», — сообщили эксперты. Также, по их мнению, она увеличивает риски, связанные с корпоративным управлением, и, вероятно, повысит необходимую стоимость капитала. Аналитики поставили оценку акций Positive Technologies на пересмотр.

Накануне «Группа Позитив» также утвердила новую редакцию дивидендной политики. Основой для определения суммы дивидендов акционеров будет чистая прибыль по управленческой отчетности — NIC, говорится в сообщении. Компания планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли и выплачивать дивиденды не менее одного раза в год. Ранее нижней границы по сумме дивидендов не было, указали в «БКС Мир инвестиций».

В 2023 году компания уже направила на дивиденды ₽3,75 млрд. Владельцы акций получили две выплаты за 2022 год — первая часть дивидендов в размере ₽37,87 на акцию (суммарно ₽2,5 млрд) и ₽18,94 на одну акцию (₽1,25 млрд). Компания направила на дивиденды 50% и 25% от суммы NIC по итогам прошлого года.

Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая вышла на биржу. Компания предпочла прямой листинг без привлечения дополнительных средств и выпуска ценных бумаг, как при стандартном проведении процедуры IPO.