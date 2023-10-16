По карте мира: число переводов в дружественных валютах выросло втрое

В крупнейших банках отметили рост числа трансграничных переводов в валютах дружественных государств более чем втрое в этом году. Об этом «Известиям» рассказали их представители. Чаще всего клиенты отправляют деньги в страны СНГ. Стрессы и ограничения прошлого года привели к поиску новых способов перечисления средств без использования мировых платежных систем и SWIFT, рассказали эксперты. Изменился и портрет отправителя: раньше этой услугой пользовались только иностранные граждане, а с прошлого года к ней подключились и россияне.

Куда переводят деньги

Число трансграничных переводов в мягких валютах резко выросло в этом году, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. За девять месяцев 2023-го розничные клиенты совершили около 180 тыс. переводов в денежных единицах дружественных стран, что в 3,7 раза превышает число таких операций за аналогичный период прошлого года, сообщили в ВТБ. Рост показателя связан с расширением географии транзакций, а также с повышением качества и скорости их проведения, пояснили в организации.

Всего за январь-сентябрь этого года физлица отправили за рубеж 23 млрд рублей, отметили в банке. Более 90% от общего числа таких операций приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. По объему больше всего переводов клиенты отправляют по банковским реквизитам получателя. Однако по количеству превалируют перечисления по номеру телефона. Такие транзакции клиенты совершают чаще, но отправляют меньшие суммы, указали в банке. Средний чек по ним равен 11 тыс. рублей. Перечисления по номеру мобильного совершаются с рублевых счетов с последующей конвертацией в национальную валюту страны-получателя.

С начала нынешнего года клиенты переводили деньги за границу в мобильном приложении банка в три раза чаще по сравнению с таким же периодом 2022-го, указали и в Почта Банке. Совокупный объем таких операций вырос вдвое. В основном деньги уходили в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, добавили в организации.

— Услуга трансграничных переводов наиболее востребована у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей. По размеру среднего чека таких операций лидируют Амурская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург, а также Хабаровский и Красноярский края, — поделились в Почта Банке.

В «Открытии» сказали, что показатели по таким операциям стабильно растут из месяца в месяц. У клиентов популярны отправления в страны СНГ, которые составляют 80% от общей доли трансграничных переводов.

Чаще всего деньги отправляют в дружественные страны, согласились в Росбанке. Причем среди наиболее популярных государств — материковый Китай, Киргизия и Армения. Кроме того, в последнее время клиенты делают выбор при трансграничных платежах в пользу юаней и рублей, отметили в организации.

«Известия» направили запросы в системы денежных переводов — «Золотую корону» и «Юнистрим».

Как отправляют деньги за границу

Рост транзакций через инфраструктуру крупнейших банков показывает, что они расширяют возможности проведения переводов в ближайшие страны после шоков и ограничений прошлого года, отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом в перечислениях не участвуют международные платежные системы Visa и Mastercard. Это происходит путем установления прямых корреспондентских отношений с кредитными организациями в других странах без применения SWIFT.

С общей статистикой по трансграничным операциям сейчас сложно: она по-прежнему или не раскрывается, или слишком обобщена, добавил эксперт. Поэтому динамика таких транзакций через крупнейшие банки может быть не слишком показательна, так как основная доля таких операций ранее проходила через системы денежных переводов.

— Говоря об общей картине без точной статистики, можно отметить, что к традиционным переводам трудовых мигрантов с прошлого года добавился и некоторый объем таких операций россиян в банки стран СНГ, — рассказал Юрий Беликов.

Клиенты также начали оплачивать таким образом товары и услуги иностранных компаний, потому что карты российских кредитных организаций на зарубежных платформах больше не принимаются. Однако доля таких переводов в общей массе не должна быть большой, считает эксперт. Кроме того, по сравнению с периодами до 2022 года возрос и отток средств граждан. Это может быть связано с различными обстоятельствами.

Центробанк в конце сентября продлил ограничения на денежные переводы за рубеж до конца марта 2024-го. Эти меры были введены весной прошлого года. Россияне и физлица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут в течение месяца отправить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Регулятор также сохранил лимит на перечисления из России через системы денежных переводов — не более $10 тыс. в месяц.

На изменение портрета отправителя обратил внимание основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, если раньше он был достаточно однообразный и, как правило, представлен в лице иностранного гражданина, то после февраля 2022 года поменялся за счет граждан РФ.

— В этом свою роль сыграли два фактора: релокация людей в другие страны и рост перечислений близким и партнерам по работе, а также переводы средств на покупки валюты и траты за границей, — добавил он.

Упрощение способов перевода денег через приложения банков также влияет на рост транзакций, добавил эксперт.