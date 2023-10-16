16:56 (мск), источник: © РИА Новости

Новак предсказал уровень цен на нефть до 2035 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть до 2035 года будут находиться около 100 долларов за баррель, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким.

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Источник: Reuters

Отвечая на вопрос, какой можно дать прогноз по цене нефти к 2035 году, Новак ответил: «Это невозможно спрогнозировать на несколько месяцев вперед, а вы предлагаете на 10 лет вперед спрогнозировать». Кадры интервью были показаны в эфире телеканала «СоловьёвLIVE».

«Если взять, например, 10 лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе 100 долларов за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были 95 сейчас, между 85 и 90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус 100 долларов так и должно быть», — продолжил вице-премьер.

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