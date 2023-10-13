В Минтрансе допустили пролонгацию субсидирования авиакомпаний

Отмечается, что в число действующих на данный момент субсидий входят средства на возмещение операционных расходов. Общий объем субсидирования перевозок в 2023 году составляет более 50 млрд рублей.

«В настоящее время действуют три программы субсидирования: поддержка региональных перевозок, минуя Москву, субсидирование социально значимых маршрутов в ДФО, программа перевозки социально незащищенных групп граждан», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что объем государственной поддержки в рамках программ субсидирования авиаперевозок в текущем году составляет около 25 млрд рублей.

Ранее, 18 августа, два источника в перевозчиках и собеседник в профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассказали «Известиям», что российским авиакомпаниям могут запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством. Минтранс России разработал поправки в правила предоставления субсидий на выполнение таких рейсов; средства выделяются по постановлению правительства № 1242. «Известия» ознакомились с новым проектом правил.