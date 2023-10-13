Россия предоставит кредиты другим государствам на 1,4 трлн рублей

Соответственно за три года Россия выдаст межправительственные займы на 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку («Известия» ее изучили). Кредиты необходимы для завершения действующих проектов, выполнения РФ обязательств в рамках межправительственных договоренностей, а также в целях поддержки отечественного экспорта, говорится в документе.

«Экспортные кредиты традиционно предоставляются дружественным странам. В частности, Россия строит атомные станции в Турции, Белоруссии, Египте, Индии, Иране, Китае, Венгрии, Бангладеш — соответственно, займы могут выделяться на закупку технологий и оборудования», — рассказала доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар.

При этом возвраты по кредитам прогнозируются в объеме 99,3 млрд рублей ($1,1 млрд) в 2024-м, 159,9 млрд ($1,8 млрд) в 2025-м и 181,9 млрд ($1,9 млрд) в 2026-м, следует из материалов к проекту казны.