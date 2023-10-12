Власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

В 2024-м эта статья, по прогнозу, принесет казне 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей. В этом году более 96% вкладов не превышают 1 млн рублей, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При совпадении годовой банковской доходности с действующей ключевой ставкой ЦБ в 13% большинство граждан вообще не попадут под этот налог, отметил он.

При этом, если до конца года ключевую повысят, например, до 14%, то планкой необлагаемого дохода будет уже 140 тыс. рублей вместо нынешних 130 тыс. Сбор по итогам 2023-го заплатят примерно 3% россиян, имеющих вклады, полагает Михаил Зельцер.

Россияне несут деньги в банк, чтобы защитить их от инфляции, но с учетом нового налога депозиты будут приносить еще меньший доход населению, пояснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Поступления в размере 100 млрд рублей в год нельзя назвать значительной статьей доходов бюджета, которые оцениваются в 35 трлн рублей ежегодно, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.