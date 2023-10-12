Курс доллара упал на 2,68 рубля

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:06 мск падает на 2,68 рубля — до 97,52 рубля, юаня — на 36 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 96,46 рубля, юань — до 13,2 рубля (минимумы с 27 сентября), евро падал до 102,59 рубля — минимума с 29 сентября.