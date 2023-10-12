07:51 (мск), источник: © РИА Новости

Курс доллара упал на 2,68 рубля

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов в четверг резко растет на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров: американская валюта снижается до 97,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Источник: Reuters

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:06 мск падает на 2,68 рубля — до 97,52 рубля, юаня — на 36 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 96,46 рубля, юань — до 13,2 рубля (минимумы с 27 сентября), евро падал до 102,59 рубля — минимума с 29 сентября.

В среду вечером пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам. В этот перечень вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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