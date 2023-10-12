ЦБ поддержал требование об обязательной продаже валютной выручки

Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортеров может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.

«При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности», — считает регулятор.

Ключевыми факторами стабильности валютного рынка Банк России назвал внешнеторговый баланс и проводимую им денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры в третьем квартале способствует повышению выручки, а подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитной политики и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний поддержат рубль, отметили в ЦБ.

Указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных компаний подписал накануне президент Владимир Путин.

Они будут обязаны в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством». В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Указ коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Цель этих мер — «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», а также стабилизировать валютный курс.

По мнению экономиста Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова, власти намерены стабилизировать курс приблизительно на 100 ₽ за доллар и не допустить дальнейшего падения рубля, в том числе из-за болезненных инфляционных последствий. Ужесточение контроля за продажами валюты выглядит для правительства более рациональным, чем дальнейшее повышение ключевой ставки, которое «грозит рецессией в 2024 году из-за охлаждения кредитования», полагает Исаков. При этом он сомневается в том, что эффект от продажи валютной выручки частью экспортеров окажется устойчивым и длительным, но это решение может вернуть курс доллара «в диапазон 95−100» руб. на фоне краткосрочного роста продаж валюты.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин считает, что указ направлен на снижение волатильности рубля путем создания «буфера валютной ликвидности, который по распоряжению может быть использован для стабилизации рубля». «Похожий механизм действует в Китае, где офшорный курс регулируют госбанки», — указал Коныгин.