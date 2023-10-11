Выкуп акций «Магнита», дивидендный гэп «Татнефти» и цена Brent: дайджест

Во вторник, 10 октября, после закрытия основной торговой сессии «Магнит» объявил, что готов выкупить у нерезидентов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении. Компания подчеркнула, что не будет увеличивать лимит даже в случае, если спрос со стороны держателей бумаг будет выше этого уровня. Ранее «Магнит» уже выкупил у иностранцев 21,5% своих бумаг.
Условия сделки остались теми же. Цена выкупа в ₽2215 за акцию на 60,8% ниже текущей стоимости бумаг на Мосбирже. После новости о дополнительном байбэка котировки в начале вечерней сессии выросли до ₽5795, что на 3,76% выше уровня закрытия основной сессии. К концу торгового дня акции скорректировались до ₽5656 (+1,27% к закрытию основной торговой сессии 10 октября и +2,5% к закрытию торгов 9 октября),
Крайний срок для подачи заявок на участие в программе — 12:00 мск 8 ноября 2023 года. До 15 ноября будет объявлено, сколько акций было предъявлено к выкупу. Завершить расчеты с инвесторами компания рассчитывает примерно к 30 ноября.
Аналитики позитивно оценили новость о дополнительном байбэке, поскольку он будет проводиться с большой скидкой к рыночной цене бумаг. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин не исключил, что в будущем выкупленный пакет будет частично погашен, в результате чего увеличится доля действующих акционеров в компании.
Пока сам «Магнит» не сообщал, что именно будет делать с выкупленными акциями. В Минфине выступают за то, чтобы российские компании, которые выкупили свои акции у иностранцев с дисконтом, размещали часть пакета на бирже.
По оценкам Карпунина, ближайшие цели роста для котировок «Магнита» могут быть около ₽5900−6000. В «Тинькофф Инвестициях» после новости о дополнительном байбэке подтвердили целевую цену акций в ₽7150 на горизонте года.
Дивидендный гэп в акциях «Татнефти»
Во вторник, 10 октября, был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды. Акционеры по итогам первого полугодия получат по ₽27,54 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. С учетом цены закрытия торгов 10 октября это дает дивидендную доходность в 4,2%.
Торги акциями в среду, 11 октября, отроются дивидендным гэпом вниз. По оценкам эксперта «БКС Мир Инвестиций» Василия Карпунина, просадка предположительно может быть около 3,5%. При этом главный аналитик ПСБ Алексей Головинов считает, что с учетом текущих цен на нефть и слабого рубля бумаги «Татнефти» смогут быстро закрыть дивидендный гэп.
По итогам торгов во вторник, 10 октября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 0,57%, до $87,65 за баррель. Утром на торгах в среду, 11 октября, цены на нефть в моменте выросли на 0,19%, до $87,82 за баррель.
«Во вторник на рынок не поступило сигналов, предупреждающих о рисках еще более ограниченного предложения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с чем котировки находились под краткосрочным нисходящим давлением», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Но старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев предупредил, что конфликт находится в активной стадии, поэтому волатильность на нефтяном рынке будет оставаться повышенной. Краткосрочная динамика нефтяных цен будет зависеть от масштабов противостояния и дальнейшего развития событий, считает эксперт.
Хотя сам Израиль добывает очень мало сырой нефти, участники торгов обеспокоены тем, что эскалация ситуации может привести к сокращению поставок со стороны других стран на Ближнем Востоке и усугубить тем самым ожидаемый дефицит на рынке до конца года, отмечает Reuters. Так, в США уже обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на Израиль, но сам Иран отрицает это. При этом доказательств причастности Ирана также нет, поэтому у рынка пока нет особых оснований для повышения цен.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни Brent вернется в зону $90−100 за баррель, однако не исключаем тестирования трехзначных уровней. В случае затягивания конфликта могут появиться более явные угрозы нефтяной и транспортной инфраструктуре. Из-за этого котировки нефти могут взлететь к пикам 2013 года, до $120−130 за баррель», — сообщил ранее «РБК Инвестициям» руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов заметил, что утром 11 октября котировки Brent находятся ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. «Если данные от API и EIA окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение», — считает он.
Между тем днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о прогрессе в переговорах между США и Венесуэлой. Стороны близки к заключению неофициальной сделки, которая приведет к частичному снятию санкций с латиноамериканской страны, в том числе в нефтяной отрасли.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 октября.
FCX: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,2%
AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,99%
Abbott: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,52%
«Группа Астра»: 12 октября завершится сбор заявок на участие в IPO.
Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005.
Россия: Госдума рассмотрит законопроект о расчете бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель.
Россия: форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023), 1 день.
Россия: индекс потребительских цен в сентябре — 19:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 09:00 мск.
США: индекс цен производителей (PPI) — 15:30 мск.
США: краткосрочные прогнозы Управления энергетической информации (EIA) по рынку нефти — 19:00 мск.
США: протокол сентябрьского заседания ФРС по ставке — 21:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3177,03 (+0,09%).
Индекс РТС: 996,56 (-1,03%).
S&P 500: 4358,24 (+0,52%).
Dow Jones Industrial Average: 33 739,3 (+0,4%).
NASDAQ Composite: 13 562,84 (+0,58%).