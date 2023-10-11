Выкуп акций «Магнита», дивидендный гэп «Татнефти» и цена Brent: дайджест

Выкуп акций «Магнита».

Во вторник, 10 октября, после закрытия основной торговой сессии «Магнит» объявил, что готов выкупить у нерезидентов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении. Компания подчеркнула, что не будет увеличивать лимит даже в случае, если спрос со стороны держателей бумаг будет выше этого уровня. Ранее «Магнит» уже выкупил у иностранцев 21,5% своих бумаг.

Условия сделки остались теми же. Цена выкупа в ₽2215 за акцию на 60,8% ниже текущей стоимости бумаг на Мосбирже. После новости о дополнительном байбэка котировки в начале вечерней сессии выросли до ₽5795, что на 3,76% выше уровня закрытия основной сессии. К концу торгового дня акции скорректировались до ₽5656 (+1,27% к закрытию основной торговой сессии 10 октября и +2,5% к закрытию торгов 9 октября),

Крайний срок для подачи заявок на участие в программе — 12:00 мск 8 ноября 2023 года. До 15 ноября будет объявлено, сколько акций было предъявлено к выкупу. Завершить расчеты с инвесторами компания рассчитывает примерно к 30 ноября.

Аналитики позитивно оценили новость о дополнительном байбэке, поскольку он будет проводиться с большой скидкой к рыночной цене бумаг. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин не исключил, что в будущем выкупленный пакет будет частично погашен, в результате чего увеличится доля действующих акционеров в компании.

Пока сам «Магнит» не сообщал, что именно будет делать с выкупленными акциями. В Минфине выступают за то, чтобы российские компании, которые выкупили свои акции у иностранцев с дисконтом, размещали часть пакета на бирже.

По оценкам Карпунина, ближайшие цели роста для котировок «Магнита» могут быть около ₽5900−6000. В «Тинькофф Инвестициях» после новости о дополнительном байбэке подтвердили целевую цену акций в ₽7150 на горизонте года.

Дивидендный гэп в акциях «Татнефти»

Во вторник, 10 октября, был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды. Акционеры по итогам первого полугодия получат по ₽27,54 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. С учетом цены закрытия торгов 10 октября это дает дивидендную доходность в 4,2%.

Торги акциями в среду, 11 октября, отроются дивидендным гэпом вниз. По оценкам эксперта «БКС Мир Инвестиций» Василия Карпунина, просадка предположительно может быть около 3,5%. При этом главный аналитик ПСБ Алексей Головинов считает, что с учетом текущих цен на нефть и слабого рубля бумаги «Татнефти» смогут быстро закрыть дивидендный гэп.



Цены на нефть

По итогам торгов во вторник, 10 октября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 0,57%, до $87,65 за баррель. Утром на торгах в среду, 11 октября, цены на нефть в моменте выросли на 0,19%, до $87,82 за баррель.

«Во вторник на рынок не поступило сигналов, предупреждающих о рисках еще более ограниченного предложения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с чем котировки находились под краткосрочным нисходящим давлением», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Но старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев предупредил, что конфликт находится в активной стадии, поэтому волатильность на нефтяном рынке будет оставаться повышенной. Краткосрочная динамика нефтяных цен будет зависеть от масштабов противостояния и дальнейшего развития событий, считает эксперт.

Хотя сам Израиль добывает очень мало сырой нефти, участники торгов обеспокоены тем, что эскалация ситуации может привести к сокращению поставок со стороны других стран на Ближнем Востоке и усугубить тем самым ожидаемый дефицит на рынке до конца года, отмечает Reuters. Так, в США уже обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на Израиль, но сам Иран отрицает это. При этом доказательств причастности Ирана также нет, поэтому у рынка пока нет особых оснований для повышения цен.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни Brent вернется в зону $90−100 за баррель, однако не исключаем тестирования трехзначных уровней. В случае затягивания конфликта могут появиться более явные угрозы нефтяной и транспортной инфраструктуре. Из-за этого котировки нефти могут взлететь к пикам 2013 года, до $120−130 за баррель», — сообщил ранее «РБК Инвестициям» руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов заметил, что утром 11 октября котировки Brent находятся ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. «Если данные от API и EIA окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение», — считает он.

Между тем днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о прогрессе в переговорах между США и Венесуэлой. Стороны близки к заключению неофициальной сделки, которая приведет к частичному снятию санкций с латиноамериканской страны, в том числе в нефтяной отрасли.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 октября.

FCX: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,2%

AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,99%

Abbott: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,52%



Другие важные события

«Группа Астра»: 12 октября завершится сбор заявок на участие в IPO.

Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005.

Россия: Госдума рассмотрит законопроект о расчете бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель.

Россия: форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023), 1 день.

Заседание МВФ, день 3.

Россия: индекс потребительских цен в сентябре — 19:00 мск.

Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 09:00 мск.

США: индекс цен производителей (PPI) — 15:30 мск.

США: краткосрочные прогнозы Управления энергетической информации (EIA) по рынку нефти — 19:00 мск.

США: протокол сентябрьского заседания ФРС по ставке — 21:00 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3177,03 (+0,09%).

Индекс РТС: 996,56 (-1,03%).

S&P 500: 4358,24 (+0,52%).

Dow Jones Industrial Average: 33 739,3 (+0,4%).