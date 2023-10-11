Число нарушений со стороны страховых компаний выросло в 10 раз

С начала января по 6 октября этого года ЦБ принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности (ст. 15.34.1 КоАП). Участники рынка либо навязывали дополнительные продукты и услуги, либо отказывались заключать обязательный договор страхования. В аналогичном периоде 2022-го зафиксирован только 61 подобный случай.

Чаще всего страховщики привлекались по указанной статье при попытках заключить договор ОСАГО в электронном виде, отметили «Известиям» в ЦБ. В частности, через сайт компании клиенту предлагалось предоставить копии документов, необходимые для проверки регистрации. Однако в дальнейшем организация не принимала их, а заявитель получал ответ о несоответствии документов установленным требованиям без указания конкретных причин отбраковки, пояснили там.

ЦБ постоянно ведет проверки доступности заключения договоров ОСАГО как на сайтах компаний, так и в офисах, рассказали в регуляторе. Там добавили: по каждому выявленному и документально подтвержденному случаю организация привлекается к административной ответственности. По итогам проверок и применения мер видно улучшение ситуации с доступностью такого полиса.

В Российском союзе автостраховщиков сказали, что на рынке действительно есть ряд проблемных сегментов, в которых организации опасаются работать из-за высокой убыточности. Однако значимого ухудшения доступности ОСАГО не наблюдается, отметили там.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила беспокойство продолжающимся ростом жалоб россиян на мисселинг. В конце сентября она сообщила, что ЦБ выявил ряд нарушений при продаже особенно крупными банками страховых и инвестиционных продуктов. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Практическое лишение: число нарушений со стороны страховых выросло в 10 раз.