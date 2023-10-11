ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на 12 октября

По установленному ЦБ на четверг курсы, юань вырос на 1,61 копейки по отношению к рублю и составил 13,69 рубля. Курс доллара вырос на 4,59 копейки, евро — на 26,8 копейки.

В Банке России уточнили, что официальные курсы валют устанавливаются с использованием рыночных курсов Московской биржи.

Ранее, 10 октября, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказал мнение, что курс рубля по отношению к доллару в ближайшие годы будет находиться в достаточно широком коридоре. Парламентарий считает, что курс будет колебаться от 80 до 95 рублей за доллар.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По его словам, Минфину, правительству РФ выгоднее прогнозируемый курс нацвалюты.