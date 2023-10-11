Банк Англии предупредил о переоцененности технологических акций США

Банк Англии предупредил о завышенных оценках рискованных активов, в том числе акций американских технологических компаний, учитывая текущий макроэкономический фон и резкий рост ставок. Внимание на это обратил CNBC.

«Учитывая влияние повышения процентных ставок, а также неопределенность, связанную с инфляцией и ростом [экономики. — “РБК Инвестиции”], оценки некоторых рискованных активов представляются завышенными», — сообщил комитет по финансовой политике Банка Англии.

Регулятор указал, что это повышает вероятность более значительной коррекции цен на активы в случае замедления экономики.

CNBC отмечает, что это не первый случай, когда крупный центральный банк предупреждает о завышенных оценках, но обычно монетарные власти все же предпочитают не высказаться о конкретных рыночных ценах.

Наиболее известным исключением здесь стало выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена, который в декабре 1996 года предупредил об «иррациональном оптимизме» (irrational exuberance) на фондовом рынке. Тогда там активно раздувался пузырь — участники торгов скупали акции технологических компаний, разгоняя их котировки до неоправданно высоких уровней. Спустя три года после выступления Гринспен рынок достиг пика, а в начале 2000-х случился «крах доткомов», цены устремились вниз. Индекс NASDAQ Composite со своего максимума в марте 2000 года к осени 2022 года потерял более 70%.

В этом году акции ряда крупных технологических компаний подорожали на десятки процентов, обеспечив большую часть прироста всего S&P 500. Так, котировки NVIDIA с начала года взлетели более чем на 200%, Alphabet — более чем на 55%, Microsoft — более чем на 35%. И хотя акции уже несколько снизились со своих локальных максимумов, даже после коррекции рынок высоко оценивает бумаги. Форвардный мультипликатор P/E для NVIDIA равен 31, для Alphabet и Microsoft — 21 и 29 соответственно. Для сравнения, у S&P 500 около 18.

Для расчета форвардного значения мультипликатора P/E текущая капитализация компании делится на прогнозируемую прибыль. Чем меньше значение мультипликатора, тем лучше для инвестора.