В ПСБ назвали долю россиян с опытом инвестирования за последний год

Только 17% россиян имели опыт инвестирования за последние 12 месяцев, показало исследование Промсвязьбанка совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ. Самый известный для россиян инструмент инвестирования — акции, о них знают 66% жителей России, свидетельствуют данные исследования.

Исследование ПСБ провел совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России и аналитическим центром НАФИ. В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

На основе исследования составляется Индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Индекс отражает уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также степень их готовности инвестировать в будущем. Индекс был представлен в рамках ПМЭФ-2023.

Среди российских частных инвесторов, которые инвестировали за последний год, 30% покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% в золото и драгметаллы. 17% инвестирующих россиян делали вложения в недвижимость с целью получения от нее прибыли. По 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства.

Респонденты также вкладывались в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды. О таких вложениях сообщило 5% опрошенных инвесторов. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление, свидетельствуют данные исследования.

Самой популярной причиной инвестиций стало желание получить дополнительный доход. Об этом сообщило 30% от общего числа инвестировавших. Наличие свободных денег отметили 17% респондентов, 8% заявили о том, что им было интересно попробовать себя в инвестициях и 5% откликнулись на рекламу или предложение финансовой организации.

Практический опыт инвестиций значительно отличается от уровня общей осведомленности российских граждан о возможностях приумножить свой капитал, показало исследование.

Самый известный для россиян инструмент инвестирования — это акции. О возможности вкладывать деньги в акции знают 66% респондентов. Также более 60% россиян осведомлены о возможности получения прибыли от приобретения недвижимости с инвестиционной целью. Об этом сообщили 62% респондентов. О покупке золота и драгоценных металлов знают 56% респондентов, а 53% осведомлены о возможности покупке иностранной валюты с целью продажи при выгодном изменении курса.