ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 11 октября
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 11 октября в размере ₽99,9349, евро — ₽105,6864, юаня — ₽13,6821.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 11 октября в размере ₽99,9349, евро — ₽105,6864, юаня — ₽13,6821.
По данным на 16:02 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽99,8825 (+0,56% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽105,65 (+0,86%), юань — ₽13,666 (+0,6%).
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:02 мск: