17:55 (мск), источник: РБК Инвестиции

ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 11 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 11 октября в размере ₽99,9349, евро — ₽105,6864, юаня — ₽13,6821.

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Источник: РИА "Новости"

По данным на 16:02 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽99,8825 (+0,56% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽105,65 (+0,86%), юань — ₽13,666 (+0,6%).

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:02 мск:

  • Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Бариикадная»): купить доллары можно по ₽99,9, продать — по ₽99,1;
  • Уралсиб (ст. м. «Фрунзенская», «Первомайская», «Кузьминки»): купить евро можно по ₽105,61, продать — по ₽103,94;
  • Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная»): купить юани можно по ₽13,88, продать — по ₽13,79.

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