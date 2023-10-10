ЦБ предложил дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Банк России начал готовить нормативную базу для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года — примерно в этот период новую форму валюты планируется сделать доступной для широкого круга пользователей. Регулятор опубликовал проект указания, которое вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Эта часть указания вступает в силу с 1 января 2025 года.

Указание создает «счет цифрового рубля иностранного банка». Операции по таким счетам будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля». Однако в соответствии с действующей версией положения иностранные банки не могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, а в соответствии с законом о цифровом рубле — могут.

При построении платформы цифрового рубля мы рассматривали возможность трансграничного взаимодействия. Именно поэтому в законе она уже прописана. Такая возможность должна быть отражена в том числе в необходимых подзаконных актах. Соответствующую работу мы будем вести по мере необходимости. представитель ЦБ

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода. Регулятор также создал платформу, на которой будут храниться цифровые рубли. От безналичных рублей они отличаются тем, что первые хранятся именно в коммерческих банках и по ним могут начисляться проценты на остаток. Цифровой рубль этого не предполагает, кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему через приложение или сайт.

Пилотирование цифрового рубля с ограниченным кругом реальных клиентов началось в августе 2023 года. Оно будет проходить в несколько этапов в 2023—2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. В пилотировании принимают участие только российские банки — всего 13 кредитных организаций. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

Для присоединения к проекту иностранных банков также потребуется внести изменения в уже действующее основное положение «О платформе цифрового рубля», чтобы обозначить возможность открытия счета цифрового рубля иностранного банка, либо создать отдельную нормативную базу, говорит юрист Digital & Analogue Partners Лала Аббасова.

Нужен ли цифровой рубль иностранным банкам Иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции в обход международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (от нее из-за санкций отключены многие российские банки. — РБК), считает руководитель направления разрешения IT- и IP-споров в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Это может быть любой банк, который будет готов заключить соглашение с ЦБ РФ. Своя цифровая валюта для этого не нужна. Вопрос только заключается в наличии экономической целесообразности».

По мнению руководителя направления исследований лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерины Семериковой, ключевая цель привлечения иностранных банков для работы с цифровым рублем — это ведение бизнеса с российскими компаниями. «Счет в цифровых рублях может позволить проводить расчеты, которые сейчас затруднены из-за санкционных режимов. Более того, это может быть актуально и для тех, кто хочет обслуживать российских клиентов, так как сейчас существует ограниченный спектр решений для тех, кто хочет сохранять международные партнерства», — рассуждает эксперт. По мнению Аббасовой, иностранные банки также могут использовать цифровые рубли для инвестирования в российские проекты и активы и в перспективе проводить кросс-платежи между цифровыми рублями и цифровыми валютами центральных банков других государств по аналогии с корреспондентскими счетами.

Заинтересованными в работе с цифровыми рублями могут быть банки из стран БРИКС, в особенности из Китая и Индии, так как данные страны продолжают активное сотрудничество с российским бизнесом по различным направлениям, особенно в области стратегически важного экспорта, перечисляет Семерикова: «В принципе это может быть интересным и для банков из стран СНГ, так как некоторые из них могут использовать данное предложение для клиентов, у которых есть связи с Россией. Например, для россиян, которые уехали из страны, или для бизнесов, которые активно вовлечены в сотрудничество с Россией».

Одной из задач цифрового рубля является сотрудничество со странами, которые также будут запускать национальную цифровую валюту, в частности с государствами ЕАЭС и СНГ, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Это в том числе «даст возможность иметь еще один вариант решения вопроса в связи с отключением SWIFT, потому что в этом случае SWIFT не задействуется», объясняла она.