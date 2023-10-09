Самой недооцененной валютой стран G20 оказался рубль

РИА Новости в среду опубликовало рейтинг стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. «Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР, где стоимость национальной валюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза сильнее, чем «на табло» — 10,4 ранда за доллар.

Также серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (курс по ППС в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).