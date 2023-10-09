Пробили потолок: почему инфляция в России ускорилась

К началу октября показатель инфляции в России в годовом исчислении вплотную приблизился к 6%, что на 2 процентных пункта выше целевого показателя Банка России. В сентябре фиксировался рост цен на плодоовощную продукцию, что для России является крайне редким явлением. Аналитики связывают высокий рост цен с ослаблением рубля на валютном рынке, а также высоким дефицитом бюджета. Впрочем, осеннее ускорение частично связано и с низкой базой прошлого года. Будет ли рост цен усиливаться и дальше — в материале «Известий».

Какие товары растут в цене, а какие падают

Согласно данным Росстата, за неделю с 26 сентября по 2 октября инфляция составила к тому же периоду прошлого года 5,94% — на 0,1 процентного пункта больше, чем неделей ранее. При этом рост цен в исчислении неделя к неделе на самом деле замедлился — до 0,21% против 0,28%. Этого, однако, хватило для того, чтобы ускорить инфляцию в годовом исчислении.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% после роста на 0,41% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию продолжили снижаться (0,21% после роста на 0,55% неделей ранее). На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен также замедлился до 0,26% (0,4% неделей ранее). Ключевую роль здесь сыграло снижение темпов роста цен на мясопродукты, масложировую продукцию, а также хлебобулочные изделия.

Для августа и сентября в прошлые годы была характерна дефляция или нулевая инфляция. К примеру, в сентябре 2019 года цены упали на 0,2%, в 2017 году — на 0,1%. В 2023-м в месячном выражении цены в сентябре увеличились более чем на 0,8% — настолько высокого показателя не было с 2000-х годов. В этот раз эффект урожая оказался недостаточным, чтобы амортизировать рост цен, что хорошо видно по плодоовощной продукции и другим продуктам питания.

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция в этом секторе замедлилась до 0,08% к предыдущей неделе (ранее — 0,24%). Важным стало падение цен на бензин — сразу на 0,43%. Кроме того, подешевела обувь. При этом возобновился после трехнедельного перерыва рост цен на бытовую технику, а также продолжили дорожать строительные материалы.

Таким образом, ускоряющийся рост цен практически догнал минимальный прогноз ЦБ России на этот год — 6%. Учитывая, что последние месяцы года, как правило, демонстрируют большую инфляцию, чем III квартал, можно ожидать, что шестипроцентная отметка будет уверенно преодолена.

Столь быстрая инфляция происходит на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ, которая достигла уже 13%. Даже при нынешнем уровне цен в годовом исчислении реальная ставка (за вычетом инфляции) находится высоко в положительной зоне. 7% — такого не было уже очень давно. В норме такая ставка должна замедлить цены, но на данный момент этого не происходит.

Причины сложившейся ситуации на потребительском рынке

По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, главным фактором является ослабление рубля к основным валютам, учитывая восстановившийся за последний год импорт.

— Кроме того, поступательная девальвация рубля сказывается на росте и без того высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В результате это по цепочке повышает склонность к потреблению, — объясняет эксперт.

Таким образом, ожидая высокой инфляции, домохозяйства и бизнес могут активнее брать кредиты для трат, рассчитывая, что инфляция компенсирует эффект от процентных платежей.

— Обесценение национальной валюты на 10% привносит 1% в виде инфляции, — отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. — Сейчас ситуация усугубляется тем, что у некоторых производителей есть зависимость от импортного оборудования. Из-за такой ситуации начала дорожать мясная продукция — от индейки до свинины.

Слабый курс рубля переносится через рост издержек в рост внутренних цен на товары и услуги, прежде всего с высокой импортной составляющей, а также способствует увеличению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Однако более фундаментальная причина ускорения инфляции состоит в том, что внутренний спрос растет быстрее возможностей увеличения предложения. Как часто объясняет Банк России, перегретый внутренний спрос выражается и в повышенном рублевом спросе на импорт, который в условиях сократившегося стоимостного объема экспорта способствует ослаблению курса рубля. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Ольга Беленькая также отметила, что в разгоне внутреннего спроса существенную роль сыграл рост бюджетных расходов:

— По данным Минфина, с учетом забалансовых мер поддержки совокупный размер фискального импульса за 2022−2023 годы составляет порядка 10% годового ВВП, причем в 2023 году он составит около 5% ВВП, что превысит даже предыдущие максимумы (2020 года и 2022 года).

По словам Даниила Болотских, высокие темпы кредитования в этом году также внесли свой вклад в инфляцию за счет повышенной потребительской активности, за которой не всегда успевало перестраивающееся производство. Повышение ключевой ставки направлено как раз на то, чтобы повысить склонность к сбережениям и охладить потребительскую активность.

Василий Карпунин считает, что важным фактором является недостаток рабочей силы во многих отраслях на фоне рекордно низкой безработицы в стране.

— При этом увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска, что, естественно, вызывает рост цен, — отмечает он. — Большой объем действующих государственных программ льготного кредитования несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов выделил проинфляционный характер бюджета как основной фактор роста цен.

— Процентная ставка сейчас ориентирована на то, чтобы снизить инфляционные ожидания населения, а не полностью предотвратить рост инфляции. Бюджет — это неконтролируемый Центральным банком фактор, и, кроме того, на ускорение инфляции сильно влияет эффект низкой базы прошлого года.

Прогнозы по инфляции

Аналитики сходятся в том, что эффект от высоких ставок проявится лишь через некоторое время, соответственно, темпы инфляции в будущем будут замедляться.

— Изменение ключевой ставки полноценно сказывается на экономике лишь через 3−6 кварталов, поэтому не стоит ожидать быстрого замедления темпов инфляции после ужесточения ДКП. Мы ожидаем на конец года диапазона по инфляции в 6−8%, — сказал Болотских.

По мнению Василия Карпунина, 7% — это не совсем правильный расчет реальной процентной ставки, он не учитывает сезонно сглаженных трендов последних месяцев и недель. Если их экстраполировать вперед, то реальная ставка будет в два раза меньше.

— К концу года инфляция накопленным итогом за предыдущие 12 месяцев может быть около 6,5%, — прогнозирует эксперт.

По словам Беленькой, первые результаты повышения ключевой ставки уже видны — впервые за 1,5 года объем наличных у населения в сентябре сократился, в банки поступило более 20 млрд рублей на фоне роста ставок по депозитам.