Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему женщинам недоплачивают

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда» и была удостоена награды за то, что первой представила всеобъемлющий отчет о том, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причинах того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше, а женщины недопредставлены на мировом рынке труда.

«Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — объяснил выбор председатель комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Согласно работам Голдин, график, демонстрирующий изменение доли замужних женщин на рынке труда за последние 2−2,5 века, представляет собой U-образную кривую. С началом перехода от аграрного общества к индустриальному эта доля начала сокращаться, однако в начале XX века — с развитием рынка услуг — вновь начала расти. Способствующими этому важными вехами Голдин считает рост числа образованных женщин, создание эффективных контрацептивных средств и общее изменение социальных норм.

Однако, несмотря на все перемены, женщинам в среднем по-прежнему платят меньше, чем выполняющим ту же работу мужчинам. Более того, в течение длительного периода времени разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался. Голдин связывает это с тем, что решения о выборе профессии и образования, влияющие на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте, а женщин в этом ограничивают связанные с семьей и домом обязанности. Если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений, например их матерей, которые не возвращались на работу, пока дети не подросли, тогда любые изменения будут медленными.

«Сейчас разрыв в доходах между женщинами и мужчинами в странах с высоким уровнем дохода составляет 10−20%, хотя во многих из этих стран действует законодательство о равной оплате труда, а женщины часто более образованы, чем мужчины. Почему это? Голдин пытается ответить именно на этот вопрос, и среди прочего ей удается найти одно ключевое объяснение: родительство», — говорится на сайте Нобелевского комитета.

В своей работе Голдин показывает, что женщины тратят больше времени и сил на уход за детьми, что затрудняет им карьерный рост и, соответственно, увеличение доходов. Особенно страдают те женщины, которые, решая уделять больше времени детям, переходят на неполный рабочий день.

«Исследования Голдин также научили нас тому, что изменения требуют времени, поскольку выбор, влияющий на всю карьеру, основан на ожиданиях, которые впоследствии могут оказаться ложными. Серьезные изменения в рабочей силе могут произойти только в течение относительно коротких периодов времени, когда группы, принявшие новое поведение на рынке труда, начнут достигать среднего возраста и влиять на выбор карьеры более молодыми женщинами», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

О Нобелевской премии по экономике

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук.

Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2023 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969—2023 годах премия была присуждена уже 55 раз. Всего премию получили 93 человека, причем только 26 лауреатов были удостоены ее единолично, 20 раз премия делилась между двумя и девять раз — между тремя лауреатами. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет «за создание основ теории оптимальных механизмов». Самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло (46 лет на момент присуждения). Дюфло также одна из двух женщин, получивших премию до Голдин, вторая — Элинор Остром, удостоившаяся награды в 2009 году. Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).