Курс турецкой лиры впервые поднялся выше 28 лир за доллар

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Стоимость валютной пары доллар США / турецкая лира (USD/TRY) на международном рынке Форекс выросла на 2,08% и достигла отметки 28,1125 лиры за доллар по состоянию на 8:45 мск. К 11:41 мск курс скорректировался до 27,7 лиры за доллар, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Ослаблению турецкой валюты способствовала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Конфликт затрагивает все близлежащие страны, что негативно отразилось в том числе и на турецкой лире, сообщил эксперт. Падению турецкой лиры также способствует сильное укрепление доллара на глобальном валютном рынке против практически всех валют.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по сектору Газа. На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение. Израиль официально перешел в состояние войны, сообщили в канцелярии премьер-министра Нетаньяху. Израильский шекель снизился к доллару до минимума с февраля 2016 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 49%. Четыре резких повышения процентных ставок Центральным банком Турции за последние четыре месяца не смогли ослабить давление на валюту.

Центральный банк Турции приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в июне 2023 года после того, как президент Тайип Эрдоган назначил главой регулятора Хафизе Гайе Эркан. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic. За четыре месяца регулятор повысил процентные ставки с 8,5% до 30%.

Давление на валюту также оказывает высокая инфляция в стране. Годовая инфляция в Турции в октябре 2022 года выросла до 24-летнего максимума на уровне 85,51% на фоне обесценивания турецкой лиры. Политика регулятора Турции шла вразрез с повышением ставок центробанками большинства развитых стран, которые пытались сдержать рекордную инфляцию.

По итогам июня 2023 года инфляция в Турции снизилась до 38,21%, однако в июле снова начала расти. В августе инфляция в Турции ускорилась до 58,9%, а в сентябре годовая инфляция потребительских цен выросла до 61,53%, сообщил Институт статистики страны. Цель регулятора по инфляции составляет 5%, достичь цели ЦБ намерен за счет ужесточения денежно-кредитной политики.

В сентябре S&P Global Ratings улучшило прогноз кредитного рейтинга Турции. После изменения денежно-кредитной политики в стране агентство пересмотрело долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции с «негативного» на «стабильный», сославшись на шаги по охлаждению перегретой экономики и стабилизации валютного курса.