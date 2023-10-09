Израильский шекель рухнул до минимума за 8 лет

В нижней точке курс достигал отметки 3,9333 шекеля за один доллар. На момент написания материала израильская валюта торговалась у отметки 3,9290 шекеля (плюс 2,35 процента к значению предыдущего торгового дня).

На фоне ослабления шекеля Банк Израиля принял решение о продаже резервов на сумму до 30 миллиардов долларов для стабилизации рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ЦБ страны. Целью работы на рынке в предстоящий период является сглаживание волатильности обменного курса шекеля и обеспечение необходимой ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

Заявленная мера станет первой интервенцией Банка Израиля примерно за два года, и впервые в истории он продаст доллары США. Помимо продажи резервов, ЦБ также предоставит рынку ликвидность через свопы на сумму до 15 миллиардов долларов.