«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре

Начало осени принесло множество важных новостей для российских инвесторов: Банк России вновь повысил ключевую ставку, нефть на мировом рынке заметно выросла в цене, а правительство приняло меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе ограничив его экспорт. О ключевых событиях на фондовом рынке и месячной динамике различных инвестпортфелей — в материале «Известий».

Итоги месяца

В середине сентября ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 100 б.п. — до 13% годовых. Регулятор объяснил свое решение факторами риска, приводящими к дальнейшему росту инфляции. В их числе растущий внутренний спрос, за которым не поспевают предприятия. Как считают многие аналитики, в ближайшее время ожидать смягчения денежно-кредитной политики не стоит, а произойдет это, скорее всего, уже в следующем году. В то же время сигналы ЦБ позволяют ожидать дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора — оставшиеся плановые решения станут известны 27 октября, 7 ноября и 15 декабря.

Важным событием для российского фондового рынка стал и продолжающийся рост мировых цен на нефть. За месяц фьючерс на эталонный сорт Brent вырос с $88,55 до $95,31. Аналитики отмечают, что это, безусловно, позитивное событие для российских нефтяников, поскольку их доходы существенно растут не только из-за самих цен, но и благодаря слабому рублю. В перспективе это означает, что держатели ценных бумаг таких компаний получат хорошие дивиденды по итогам года.

Тем не менее на финансовые показатели нефтяных компаний может существенно повлиять ситуация, сложившаяся на внутреннем топливном рынке. Значительный рост биржевых и розничных цен, наблюдавшийся в последнее время, вынудил правительство принять меры по их снижению и стабилизации. В частности, был ограничен экспорт на рынки других стран, что, несомненно, скажется на доходах компаний сектора. Однако уже в начале октября введенные ограничения были ослаблены, что также можно воспринимать как позитивную новость для рынка.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Существенного движения в портфеле классических иностранных валют в сентябре, даже несмотря на высокую волатильность, не произошло — к концу месяца его рублевая стоимость выросла всего на 0,6%, до 234,5 тыс. рублей.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что на рынке сейчас нет единого консенсуса по поводу того, получится ли у властей и регулятора развернуть курсовую динамику в обратную сторону. Это в целом признают и в Минэкономразвития — ведомство ожидает средний курс российской валюты к доллару в следующем году на уровне 90,1 рубля. Если кардинальных изменений не случится, новые границы валютного курса станут оптимальной действительностью.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Волатильность портфеля экзотических валют была несколько выше, из-за чего общий рост его рублевой стоимости составил почти 1%. В абсолютных цифрах его стоимость дошла до 162,8 тыс. рублей.

Существенное отличие этого портфеля от классического в отсутствии единого вектора движения валют — рост рублевой стоимости портфеля произошел благодаря китайскому юаню, в то время как гонконгский доллар, белорусский рубль и турецкая лира снижались.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Повышение ключевой ставки ЦБ ожидаемо привело к снижению номинальной стоимости ОФЗ, но просадка получилась незначительной — минус 0,25%. Рублевая стоимость всех активов на конец сентября в портфеле ОФЗ составила 223,8 тыс. рублей. Тем самым за всё время эксперимента он вырос почти на 12%.

Важно отметить, что высокая устойчивость портфеля ОФЗ вызвана сочетанием облигаций с разным сроком погашения. Подешевели в сентябре именно краткосрочные бумаги, в то время как дальние либо немного подросли, либо остались на прежнем уровне. Такая динамика в том числе отражает ожидания инвесторов — в долгосрочной перспективе рисков для рынка госдолга они не наблюдают.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Волатильность в портфеле корпоративных облигаций оказалась значительно выше, чем в портфеле ОФЗ, — его рублевая стоимость потеряла 0,92% за месяц. Но в абсолютных значениях за всё время биржевого эксперимента он заметно обгоняет портфель из гособлигаций — 234,7 тыс. рублей, или плюс 17,3%.

Учитывая более высокую волатильность портфеля, в целом можно предположить, что инвесторы, более склонные к риску, уже отреагировали на движения ключевой ставки и соответствующие сигналы. Это, в свою очередь, потенциально означает дальнейший рост доходности.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Рынок российских акций первого эшелона в сентябре заметно скорректировался — экспериментальный портфель подешевел на 4,6%, до 231,5 тыс. рублей. Всего с начала эксперимента он вырос на 15,7%, что можно считать довольно интересным результатом, — по суммарной рублевой доходности он оказался слабее портфеля корпоративных облигаций.

Произошедшая на рынке акций коррекция, по мнению аналитиков «Финама», в первую очередь связана с ростом ключевой ставки. Многие инвесторы продают акции и переходят в облигации, доходность которых в отдельных случаях превышает 13% годовых — на сопоставимые дивиденды им рассчитывать не приходится.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом.

Стоимость самого высокорискового портфеля в нашей подборке за месяц выросла на 1,7% — значительно меньше, чем в прошлые месяцы. Однако суммарная доходность по-прежнему превышает 200%, благодаря чему общая стоимость активов по итогам сентября составила 423,5 тыс. рублей.

Свой вклад в рост стоимости активов внесли ценные бумаги «Иркута» и «Куйбышевазота». Интересно, что подорожание произошло на фоне снижения общего индекса Мосбиржи более чем на 2%. Важно понимать, что давление на рынок в целом сохранится на фоне высокой ключевой ставки.