Индекс Тель-Авивской биржи упал на 7,5% после атаки ХАМАС на Израиль

Биржевой индекс ТА-35, отслеживающий динамику котировок 35 крупнейших эмитентов Израиля, снижается на 7,55%, до 1692,26 пункта по состоянию на 11:41 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Тель-Авивской фондовой биржи. Падение также зафиксировано по всему семейству индексов TA:



TA-90 — на 8,36%, до 1802,71 пункта;

TA-125 — на 7,64%, до 1716,85 пункта;

TA Allshare — на 7,62%, до 1520,12 пункта.

Как пишет издание The Times of Israel, рынок отыгрывает неопределенность, которая наступила после «беспрецедентного внезапного нападения террористической группировки ХАМАС из Газы на Израиль».

Индекс Саудовской фондовой биржи Tadawul снижается на 0,85%, до 10 673,13 пункта. Египетский бенчмарк EGX30 падает на 1,3%, до 19 614,03 пункта. Индексы Кувейта, Бахрейна, Катара и Омана торгуются разнонаправленно в диапазоне от минус 0,6% до плюс 0,23%.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что конфликт обострился на фоне внутриполитического кризиса в Израиле, который был вызван резонансной реформой судебной системы. «Разногласия в политике Израиля и структуре безопасности отойдут на второй план, пока продолжается военная операция в Газе, но они никуда не денутся», — говорит Хаснайн Малик, стратег компании Tellimer, которая предоставляет инвесторам исследования и данные по развивающимся рынкам. По его словам, этот раскол останется «уязвимым местом» для цен на все израильские активы.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы». Параллельно с ракетными обстрелами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправляя их в сектор Газа.