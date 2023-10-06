Полетать подешевело: туроператоры начали предлагать рекордные скидки

Российские туроператоры стали предлагать своим клиентам большие скидки — до 60% — на зарубежные отели и авиабилеты, выяснили «Известия». Причина — в окончании высокого сезона и снижении активности российских путешественников из-за колебаний курсов валют. Кроме того, туристов пытаются привлечь повышением категории номера без доплат или бесплатными ужинами, рассказали в туркомпаниях. Средний чек при покупке путешествий за год вырос на 20%, сообщили участники рынка. В топе популярных заграничных направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Дают сэкономить

Скидки на отели осенью 2023 года стали достигать рекордных 60% — так туроператоры пытаются компенсировать снижение покупательской активности, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour. Отметили снижение цен на размещение и появление спецпроделожений и другие компании.

Так участники рынка пытаются сделать путевки более доступными на фоне снижения курса рубля, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

— Если Турция сама подешевела на фоне завершения сезона и туроператорских программ, то по Эмиратам и Таиланду отсутствие глубины продаж, особенно на «низкие» даты, заставляет операторов стимулировать спрос, делая эти направления более доступными, — пояснил он.

Кроме того, снижаются и цены на авиабилеты — на чартеры и блоки мест, забронированные туроператором. По мере приближения даты вылета цены на авиабилеты падают, чтобы не дать креслам «сгореть», пояснил Артур Мурадян. Из-за этого стоимость перелета в составе турпакета зачастую оказывается мизерной.

Экономия на туре в целом может составить 5−20%, но посчитать значение сложно, поскольку все случаи индивидуальны, оценил он.

Что касается спецпредложений, то это может быть бесплатное улучшение плана питания: клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион — завтрак и ужин.

Кроме того, туристу могут предложить номер с видом на море вместо оплаченного им номера с видом на сад, который всегда дешевле. Также предлагают заселить детей до 12 лет бесплатно.

Колебания курса

Любые валютные — а как следствие, и ценовые — колебания заставляют туристов занимать выжидательную позицию, поэтому решение о бронировании туров большинство из них принимает практически в последний момент, рассказал Артур Мурадян.

На этой неделе курс вплотную приблизился к отметке 100 рублей за доллар. По сравнению с началом прошлой недели он прибавил почти четыре рубля.

— Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7−14 дней. На такую глубину сейчас продается до 70% туров, — пояснил эксперт.

Аналогичную ситуацию заметили представители Tez Tour и сервиса «Слетать.ру». По данным туроператора, уже на протяжении полугода россияне бронируют путевки менее чем за месяц до вылета.

— Сейчас реакция туристов на колебания валют не такая острая, как в августе, когда рубль впервые за долгое время значительно упал. Тогда почти неделю мы наблюдали существенное снижение продаж, — рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Рост чека

Несмотря на усилия туроператоров по снижению стоимости туров, средний чек за путешествия по России и за рубеж вырос примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Слетать.ру» и Tez Tour.

Так, на поездку в Турцию россияне сейчас тратят в среднем 188 тыс. рублей, в Египет — 177 тыс., Таиланд — 182 тыс., ОАЭ — 222 тыс., рассказали в «Слетать.ру». Средний чек на путешествие по России вырос на 23% — до 66 тыс. рублей.

— Увеличение затрат напрямую связано с ростом курса доллара, который относительно прошлого года значительно подорожал. Большинство бронируемых туристами стран — Египет, Мальдивы, ОАЭ, Венесуэла, Таиланд — это как раз долларовые направления, — пояснили в Tez Tour.

Еще заметнее вырос средний чек на направлениях СНГ, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе Bronevik (входит в МТС Travel). Размещение в отелях Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Киргизии стало обходиться российским туристам на 39% дороже — в 5,8 тыс. рублей за ночь.

По словам Артура Мурадяна, из-за слабого рубля в первую очередь страдают туристы со средним и низким доходом, тогда как состоятельные туристы менее восприимчивы к колебаниям валюты.

— В большинстве случаев путешественники не отказываются от поездок совсем, предпочитая пересматривать программу пребывания. Например, выбирают более бюджетные отели той же категории или сокращают число дней в отпуске, — рассказал он.

А вот в пресс-службе туроператора Anex Tour, наоборот, заметили снижение среднего чека на 5−25% по сравнению с прошлым годом.

— Это может быть связано с увеличением числа прямых чартерных перелетов. В этом году у нас расширилась полетная программа, — пояснили «Известиям» в компании.

Сейчас в топ популярных стран, помимо России, у туроператоров входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка. Некоторые компании сообщили о востребованности Кубы и Венесуэлы.

При этом самые доступные по стоимости — поездки по России, в Абхазию, Армению, Грузию, заметили в «Слетать.ру». В середине октября из Москвы вдвоем в недельный тур в Краснодарский край можно улететь за 33 тыс. рублей, в Абхазию — за 36 тыс., Армению — 74 тыс., Грузию — 104 тыс. рублей.