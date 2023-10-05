Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение до 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с 29 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 12.02 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,98% — до 84,97 доллара за баррель. Показатель опустился ниже отметки в 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% — до 83,38 доллара.