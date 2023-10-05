Акции «Яндекса» подорожали из-за данных о новых условиях раздела бизнеса

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли после новостей о разделении бизнеса. До этого котировки были в небольшом минусе, однако вскоре после появления информации о сделке пошли вверх. По состоянию на 16:38 мск бумаги подорожали на 2,76%, до ₽2445,4. К 17:00 мск рост замедлился до 2,37%, цена одной акции составила ₽2436.

5 октября издание Frank Media со ссылкой на источник сообщило, что в конце августа владельцы «Яндекса» практически закончили переговоры с российскими властями по расчетам за разделение активов. Но на финальной стадии обсуждений основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил против военных действий на Украине, после чего, по данным издания, одобрение сделки, которая позволит бизнесмену выйти из российского бизнеса, «поставили на паузу».

Один из собеседников Frank Media сообщил, что впоследствии Минцифры уведомило, что удалось договориться с «Яндексом» на новые условия сделки. Если раньше речь шла о выплате нидерландской Yandex N.V. $250 млн, то теперь сумма сократилась втрое — до $70−80. Сейчас сделки находится на стадии переоформления.

В ноябре 2022 года голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу ее активов на российские и международные. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. Бизнесы в этих сегментах также продолжат работу на российском рынке.

В мае Bloomberg сообщил, что инвесторы Yandex N.V смогут выбрать, сохранить ли долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Однако до сих пор официально параметры сделки не были объявлены.

Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V. Об этом «Яндекс» сообщил в отчетности за второй квартал.

Кто владеет голландской Yandex N.V.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций выступают семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, менеджеры и сотрудники компании (6,6%).

Кроме того, с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).