Россияне сократили объем наличных на руках впервые за полтора года

Объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Возврат денег в банковскую систему, не обусловленный сезонными факторами, наблюдается впервые с весны 2022 года — тогда в марте, апреле и мае россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки. После этого сокращение наличности на руках у населения и бизнеса произошло в январе этого года (74,5 млрд руб.), но такая динамика типична для начала года.

Отток сбережений в наличную форму активизировался весной, писал РБК. По данным ЦБ о денежной массе, всего за январь—август объем наличных денег в обращении (денежный агрегат М0) в России вырос на 1,94 трлн руб. С учетом сентября показатель несколько сократился. Тем не менее за весь 2022 год объем наличных в обращении вырос на 2,24 трлн руб. Рекордный для страны прирост составлял 2,87 трлн руб. в 2020 году.

Почему отток в наличность остановился

«Люди если не понесли деньги в банки, то хотя бы перестали их выносить», — говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По его словам, отток стал замедляться еще в августе, а в сентябре начала формироваться обратная тенденция.

«Во многом это связано с резким повышением процентных ставок: отток в наличность замедляется из-за увеличения доходности депозитов и роста сберегательной активности населения», — объясняет эксперт.

Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле — с тех пор он поднял ключевую ставку трижды и довел ее с 7,5 до 13%. На этом фоне российские банки стали улучшать условия по сберегательным продуктам. По данным ЦБ, за август средства физлиц на счетах и депозитах приросли на 520 млрд руб. (плюс 0,8%), при этом произошел переток остатков с текущих счетов (минус 366 млрд руб.) на депозиты (797 млрд руб.). С июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков поднялась почти на 2 процентных пункта, до 9,77%, во второй декаде сентября, следует из статистики регулятора.

Среди факторов, формирующих повышенный спрос на наличность, эксперты называли сезон отпусков и потребность в банкнотах в присоединенных к России регионах. Bloomberg также писал о выплатах участникам специальной военной операции на Украине, которые производились в наличной форме — например, бойцам ЧВК «Вагнер».

«Окончание отпускного сезона тоже повлияло, это один из факторов, который прекратил поддерживать повышенный спрос на наличность. Но он не ключевой — сам по себе он бы не улучшил ситуацию, если бы не рост ставок», — комментирует Сусин. Прочие факторы, по словам эксперта, все еще оказывают влияние на ситуацию, но «не формируют новый дополнительный отток в наличность».

Переток наличности в банковские вклады в сентябре был ожидаем, соглашается управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Впрочем, он не считает эту тенденцию устойчивой.

«Некоторое усиление интенсивности такой конверсии в октябре—ноябре возможно с учетом отложенного эффекта повышения ключевой ставки и допущений ее дальнейшего роста — банки пересматривают ставки по вкладам не мгновенно. Но я не думаю, что ситуация изменится кардинально и что уместно говорить о развороте тенденции», — говорит аналитик.

Беликов обращает внимание, что доля текущих счетов в структуре средств физлиц в банках довольно высокая. По статистике ЦБ, на 1 сентября на них приходилось 38,3% всех розничных пассивов.

«Это отражает тот факт, что при текущей инфляции и макроэкономической нестабильности, затрудняющих планирование расходов, сильно снижается мотивация придерживаться сберегательной модели поведения», — заключает аналитик «Эксперт РА».

После повышения ставки ЦБ признаки перехода к сберегательному поведению наметились, но нет однозначного ответа, были ли меры регулятора достаточными, говорит Сусин.

«Вряд ли мы увидим мощный приток денег в банковскую систему за счет наличности, скорее мы не увидим такого большого оттока. Объем денежной массы существенно вырос, но доля наличных не столь существенна, чтобы формировать этот возврат, как это было в 2022 году при повышении ставок», — констатирует эксперт.