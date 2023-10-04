Доход конем: россиян с зарплатой от 100 тыс. стало почти вдвое больше

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн. Число работников крупных и средних предприятий с таким доходом увеличилось на 72% за два года и к апрелю 2023-го достигло 4,88 млн, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «‎Известий»). Больше всего специалистов с этим уровнем зарплат в сфере добычи полезных ископаемых, финансах и страховании, а также в области информации и связи. Меньше всего — в сельском хозяйстве. Рост происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов, отмечают эксперты. Однако дальнейшее повышение может привести к разгону инфляции.

Вверх бумажками

Количество россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей выросло в 1,7 раза за два года, сказано в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата (служба публикует такие сведения раз в два года). Если в апреле 2021 года такой заработок был у 2,84 млн работников крупных и средних предприятий, то в апреле 2023-го — уже у 4,88 млн. Это около 17,4% всех занятых, или примерно каждый шестой, уточняется в исследовании. Двумя годами ранее такой уровень оплаты труда был лишь у 10,3% сотрудников, или каждого десятого.

Максимальная доля россиян с заработком более 100 тыс. рублей зафиксирована в Чукотском (62,6% всех занятых) и Ямало-Ненецком автономных округах (55,5%), а также в Магаданской области (50,8%). Треть (32,6%) граждан с таким уровнем дохода проживает в Москве. А вместе с Подмосковьем — 38,7%, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Однако для большинства регионов зарплата от 100 тыс. рублей остается крайне редкой. Практически нет работников с жалованьем выше этой планки в Калмыкии (2%), Ингушетии (2,3%) и Кабардино-Балкарии (2,3%).

Среди отраслей наибольшая доля сотрудников с доходом выше 100 тыс. в месяц отмечается в сфере добычи полезных ископаемых (45,4%), финансах и страховании (41,3%), а также в области информации и связи (41,1%). Менее всего она распространена в сельском хозяйстве.

В целом по стране зарплаты растут на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы, сказано в исследовании. По данным Росстата, сейчас этот показатель находится на уровне 3%. Однако в связи с инфляцией покупательная способность денег снижается, например сегодняшние 100 тыс. рублей соответствуют 83 тыс. в 2021 году, пояснили в FinExpertiza.

Ранее доля россиян со среднемесячным доходом (кроме зарплаты, включают соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам) выше 100 тыс. тоже росла, но меньшими темпами. По итогам 2022 года она составила 7,4% (10,9 млн человек). По сравнению с 2021-м число таких граждан увеличилось на треть.

«‎Известия» обратились в топ-20 российских компаний с вопросом о том, поднимали ли там зарплаты сотрудникам. В ВТБ в 2023 году пересмотрели уровень вознаграждения работников банка в среднем на 10%, сообщили в пресс-службе. Уровень повышения для каждого конкретного сотрудника варьируется в зависимости от индивидуальных достижений и эффективности, пояснили в финорганизации.

С 1 июля в «Сбере» подняли зарплаты персоналу в среднем на 10%. У ключевых работников был более высокий рост, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: банк регулярно проводит пересмотр вознаграждений, с 2021 по 2023 год повышение окладов в среднем составило 26,5%.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что, например, на предприятиях «Росэлектроники» уровень зарплаты высококвалифицированных специалистов (инженеров, программистов, разработчиков, технологов) в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 13,1%, а у сотрудников холдинга «Высокоточные комплексы» — в 1,25 раза.

«‎Известия» направили запрос в Минтруд.

Локомотив роста

Рост зарплат происходит на фоне кадрового голода, который сейчас наблюдается в ряде отраслей, включая строительство, недвижимость, тяжелую промышленность, ИТ и розничную торговлю, пояснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, так бизнес реагирует на потребность в скорейшем закрытии вакансий. Это особенно актуально для сферы военно-промышленного комплекса. Локомотивом роста стало повышение окладов в производствах, связанных с оборонными заказами, а также в смежных отраслях, добавила эксперт.

Увеличение доходов работников связано с восстановлением экономики после кризисного периода, а также с ростом объемов государственных заказов, добавила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также повлияло повышение МРОТ, отметила она.

Увеличение окладов сотрудников, находящихся в самом низу зарплатного распределения, влияет и на других граждан. В июне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что увеличение МРОТ приведет к росту зарплат не только 4,8 млн россиян с низкими доходами, но и других работников, занятых на более квалифицированных должностях.

В 2023 году некоторые рабочие специальности впервые перешагнули 100-тысячный рубеж по уровню среднемесячных зарплат, рассказали ‎ «Известиям» в SuperJob. Среди них — столяр, монтажник мебели и каменщик.

С учетом роста цен и снижения курса рубля к доллару заработки россиян продолжат увеличиваться, считает эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. Однако повышение зарплат, вероятно, не будет опережать реальную инфляцию, отметил эксперт.

Дальнейшего увеличения числа работников с доходом от 100 тыс. рублей в месяц, особенно в крупных городах, также ожидает Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Однако без роста темпов производительности труда и расширения производства такое повышение жалованья может спровоцировать очередной виток инфляции, отметила спикер.