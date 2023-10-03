О том, что правительственная комиссия приняла такое решение сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В настоящее время иностранные предприятия для ухода с российского рынка должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. В марте 2023-го она обязала недружественных нерезидентов при продаже активов выплачивать взнос. Его величина — не менее 10% рыночной стоимости активов. Такой размер устанавливают для сделок с дисконтом более 90%. Если скидка меньше, то размер выплаты — не менее 5% от рыночной стоимости активов организации.

Некоторые компании могут передумать покидать Россию, пересчитав экономические убытки от невыгодной сделки, полагает руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов.

Организации, которые хотели покинуть российский рынок, это уже сделали, а остальные с еще большей вероятностью могут занять выжидательную позицию, согласен управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

По данным Йельского университета, полностью покинули Россию 1028 компаний.

Поступления в госказну от сборов уходящих компаний должны составить 114,5 млрд рублей за 2023 год. Такая сумма названа в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По доброй доле: взнос уходящих из РФ компаний увеличат до 15%