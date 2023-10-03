Акции Evergrande взлетели на 42% после возобновления торгов в Гонконге

Акции Evergrande взлетели после возобновления торгов. На пике котировки подскочили на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) на 42,18%, до 0,455 гонконгского доллара ($0,058 по текущему курсу). По состоянию на 09:35 мск цена акций скорректировалась до 0,385 гонконгского доллара ($0,049), что на 20,31% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Торги акциями застройщика были приостановлены 28 сентября. За день до этого Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Ян находится под контролем полиции. В начале сентября полиция увезла миллиардера в специально отведенное место, где тот находится под наблюдением. Эта мера не соответствуют формальному задержанию или аресту и не означает, что Хуэй Ка Яна обвинят в совершении какого-то преступления. Однако бизнесмен не может покидать это место и общаться с другими людьми без специального разрешения.

Bloomberg тогда не указал, из-за чего против главы Evergrande были применены такие меры. The Wall Street Journal со ссылкой на источники позднее написала, что власти расследуют, не пытался ли Хуэй Ка Ян вывести средства в офшор, пока Evergrande старалась закончить незавершенные проекты.

Спустя день после публикации Bloomberg Evergrande официально подтвердила, что Хуэй Ка Ян взят под контроль полиции. В другом заявлении компании, поданном в HKEX с целью возобновить торги, сказано, что у Evergrande нет больше никакой другой внутренней информации, подлежащей раскрытию.

«Возобновление торгов, возможно, породило слухи о вероятном прогрессе в реструктуризации долга», — прокомментировал скачок акций Evergrande главный стратег First Shanghai Securities Линус Йип, его слова приводит Reuters.

Резкое подорожание акций носит спекулятивный характер, отмечает Bloomberg. Аналитики предостерегают от того, чтобы придавать этому слишком большое значение, поскольку расследование в отношении Хуэй Ка Яна и вновь возникшая неопределенность в отношении реструктуризации долга компании будут продолжать оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. «При такой волатильности я не знаю, есть ли у какого-либо настоящего инвестора шанс заработать на этом имени», — указал старший аналитик компании Forsyth Barr Asia Виллер Чен.

Между тем 30 октября в гонконгском суде будут слушания по иску инвесторов Evergrande, что потенциально может привести к ликвидации компании.

В период с марта 2022 года по август 2023-го торги акциями Evergrande, которая до этого допустила дефолт по облигациям, были приостановлены. Торги возобновились 28 августа, тогда за день котировки в моменте обвалились более чем на 85%.

В дальнейшем акции Evergrande отыграли часть потерь, но в бумагах наблюдалась крайне высокая волатильность. Так, на торгах 6 сентября акции взлетели более чем на 80% на сообщениях СМИ о том, что Пекин может принять новые меры поддержки сектора недвижимости. На торгах 18 сентября бумаги потеряли в моменте четверть цены на фоне новостей о задержаниях сотрудников подразделения Evergrande по управлению активами. 25 сентября акции рухнули более чем на 20% после того, как Evergrande отозвала свой план реструктуризации долга.