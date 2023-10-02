Доля евро в международных расчетах упала до рекордно низкого уровня — всего 23%. Европейская валюта неуклонно сдает позиции с начала года. Доля доллара в расчетах, напротив, обновила свой исторический максимум. Почему европейская валюта теряет свою привлекательность, как на этот процесс повлияли санкции и расширение платежей в национальных валютах, выясняли «Известия».

Отступление следует

Доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 23,2%. Это на 1,2 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в июле, и почти на 14,66 п.п. ниже, чем в начале года, когда его доля составляла 37,9%, следует из данных, опубликованных SWIFT.

Доля евро неуклонно снижается с января 2023 года каждый месяц и сейчас находится на рекордно низкой отметке. Самое сильное ее падение произошло в июне текущего года, когда она снизилась сразу с 31,25 до 24,4%.

Доля доллара США, напротив, обновила свой исторический максимум за всё время публикации такой статистики — 48,03%. По сравнению с данными за июль, показатель вырос на 1,57 п.п.

Слаба здоровьем

Аналитики, опрошенные «Известиями», выделяют сразу несколько причин снижения доли европейской валюты в международных расчетах. Во-первых, это слабость экономики Европы, которую подкосил разыгравшийся на фоне отказа от российского газа энергетический кризис. Экономика США, напротив, демонстрирует рост на протяжении четырех кварталов подряд.

— Доля той или иной валюты в международных расчетах отчасти связана с силой и здоровьем экономики этой самой валютной зоны. А экономика стран еврозоны находится в достаточно сложном состоянии — необходимо бороться с инфляцией в условиях большого долга. При этом основным применяемым инструментом борьбы с инфляцией является повышение процентной ставки, что делает и так чувствительный долг еще большей проблемой. Поэтому мы видим долгосрочный и достаточно устойчивый тренд на снижение доли евро, — указывает Константин Зуманович, управляющий партнер Financial Mechanics.

— Беспорядки в Европе, очень сложная ситуация с уровнем безработицы и высокой инфляцией, конечно, влияет на доверие к евро. Если сравнивать ставки, проще разместить деньги в долларах под высокий процент, и сейчас ФРС США заявляет о том, что 5,5% это не окончательный вариант повышения ставки. Соответственно, выгоднее размещать накопления в долларах, как в наиболее стабильной валюте, несмотря на повышение ставки, — добавляет Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.

Платежи в нацвалютах

Еще один фактор — расширение платежей в национальных валютах — это процесс запустили санкции, которые ввел коллективный Запад против России.

Достаточное число компаний и даже многие государства теперь предпочитают проводить международные расчеты в своих национальных валютах, чтобы избежать рисков и снизить зависимость от евро или доллара.

В частности, в России европейская валюта всё менее востребована как средство платежа. Российские импортеры товаров и услуг смещают выбор в пользу доллара как всё еще главной резервной валюты, юаня и рубля.

По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2023-го 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях. Кроме того, доля юаня в расчетах РФ со странами, помимо КНР, достигла 25%.

Популярность китайской валюты выросла не только в расчетах между странами, но и на бирже.

— В начале этого месяца торговые обороты по юаню впервые превысили обороты по доллару США, и Московская биржа поменяла местами котировальные списки, поставив биржевые котировки юаня на первое место — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Репутационные издержки

Репутационные издержки, которые понесла Европа в ходе геополитического противостояния США и БРИКС, не добавили привлекательности европейской валюте.

— Санкционная политика, проводимая Европейским союзом с подачи Вашингтона, имеет обратный эффект и «бьет по карману» европейских предпринимателей. Предложенная американцами помощь европейским союзникам после диверсии на Северном потоке заключалась в поставках дорогостоящих энергоресурсов и переброске промышленных комплексов из Европы за океан, что оказало существенную поддержку экономике США, — поясняет Руслан Гребнев, профессор Академии военных наук Российской Федерации.

Как подчеркивает эксперт, позиции ЕС в актуальных событиях международной повестки выглядят откровенно слабыми, а перспективы евро как международной расчетной валюты — весьма туманными.

Рекордное повышение доли доллара США во многом происходит за счет замещения тех международных расчетов, которые ранее осуществлялись в евро.