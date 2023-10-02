Цены на пшеницу показали самое длительное падение за последние 14 лет

Стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) по итогам третьего квартала упала на 16,8%. Цены на пшеницу снижаются четвертый квартал подряд, это самый длительный период падения за последние 14 лет, отмечает Bloomberg. В целом пшеница показала максимальное квартальное снижение с 2015 года, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов 29 сентября котировки декабрьских фьючерсов на пшеницу на CBOT упали на 6,4%, до $5,42 за бушель — это минимум с 28 сентября 2020 года.

Негативная динамика в конце прошлой недели была вызвана отчетом Министерства сельского хозяйства США (USDA). Объем производства пшеницы в США и ее запасы в стране оказались выше, чем ожидали аналитики, передает Reuters. Так, собранный урожай USDA оценило в 1,812 млрд бушелей, при том что аналитики, опрошенные агентством, рассчитывали на 1,729 млрд бушелей. По состоянию на 1 сентября запасы пшеницы в США составили 1,780 млрд бушелей. Аналитики ожидали, что запасы достигнут 16-летнего минимума в 1,772 млрд бушелей.

Снижению цен способствовали и прогнозы USDA на 2023/2024 торговый год. Ожидается, что в этот период в США будет произведено 1,812 млрд бушелей пшеницы. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали урожай в 1,729 млрд бушелей.

Агентство отмечает, что еще до выхода данных USDA давление на цены на пшеницу оказывали такие факторы, как высокая урожайность в России и украинские поставки по новым экспортным маршрутам.

Ранее Financial Times отмечала, что трейдеры делают ставки на то, что избыток поставок из России в этом году поможет сохранить цены на низком уровне. Однако аналитики предупреждали, что пшеница может быстро подорожать в случае эскалации ситуации в Черном море. Через черноморские порты проходит около 70% российского экспорта пшеницы, что делает Черное море важным каналом для поставки зерна на мировые рынки.

Между тем после пятничной просадки цены на пшеницу перешли к росту. По состоянию на 10:24 мск стоимость декабрьских фьючерсов увеличилась на 1,58%, до $5,5 за бушель. Reuters пишет, что рост вызван желанием участников торгов купить пшеницу по выгодным ценам.

Пшеница резко подорожала в июле этого года, когда Россия вышла из зерновой сделки. Тогда за день цены выросли более чем на 4%. Власти объяснили такое решение неисполнением договоренностей, которые касаются России. По условиям зерновой сделки, ООН должна была способствовать снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать на мировой рынок свое продовольствие и удобрения.

Однако со своего пика мировые цены на пшеницу упали уже примерно вдвое. Снижению цен способствовал ряд факторов, среди которых зерновая сделка и высокий урожай в России.