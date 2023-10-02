Цены на пшеницу показали самое длительное падение за последние 14 лет
Котировки падали на протяжении четырех кварталов подряд. На торгах 29 сентября цены на пшеницу достигли трехлетнего минимума.
Котировки падали на протяжении четырех кварталов подряд. На торгах 29 сентября цены на пшеницу достигли трехлетнего минимума.
Стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) по итогам третьего квартала упала на 16,8%. Цены на пшеницу снижаются четвертый квартал подряд, это самый длительный период падения за последние 14 лет, отмечает Bloomberg. В целом пшеница показала максимальное квартальное снижение с 2015 года, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов 29 сентября котировки декабрьских фьючерсов на пшеницу на CBOT упали на 6,4%, до $5,42 за бушель — это минимум с 28 сентября 2020 года.
Негативная динамика в конце прошлой недели была вызвана отчетом Министерства сельского хозяйства США (USDA). Объем производства пшеницы в США и ее запасы в стране оказались выше, чем ожидали аналитики, передает Reuters. Так, собранный урожай USDA оценило в 1,812 млрд бушелей, при том что аналитики, опрошенные агентством, рассчитывали на 1,729 млрд бушелей. По состоянию на 1 сентября запасы пшеницы в США составили 1,780 млрд бушелей. Аналитики ожидали, что запасы достигнут 16-летнего минимума в 1,772 млрд бушелей.
Агентство отмечает, что еще до выхода данных USDA давление на цены на пшеницу оказывали такие факторы, как высокая урожайность в России и украинские поставки по новым экспортным маршрутам.
Ранее Financial Times отмечала, что трейдеры делают ставки на то, что избыток поставок из России в этом году поможет сохранить цены на низком уровне. Однако аналитики предупреждали, что пшеница может быстро подорожать в случае эскалации ситуации в Черном море. Через черноморские порты проходит около 70% российского экспорта пшеницы, что делает Черное море важным каналом для поставки зерна на мировые рынки.
Пшеница резко подорожала в июле этого года, когда Россия вышла из зерновой сделки. Тогда за день цены выросли более чем на 4%. Власти объяснили такое решение неисполнением договоренностей, которые касаются России. По условиям зерновой сделки, ООН должна была способствовать снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать на мировой рынок свое продовольствие и удобрения.
Однако со своего пика мировые цены на пшеницу упали уже примерно вдвое. Снижению цен способствовал ряд факторов, среди которых зерновая сделка и высокий урожай в России.