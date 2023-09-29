В БКС предсказали рост индекса Мосбиржи почти на 40% за год

Аналитики «БКС Мир инвестиций» повысили целевой уровень по индексу Мосбиржи на 10% — до 4300 на ближайшие 12 месяцев. Потенциал роста — около 40% по сравнению с текущими уровнями. Об этом говорится в стратегии по российскому рынку акций на четвертый квартал 2023 года. Повышение прогноза в компании объяснили ростом цен на нефть и ослаблением рубля.

В третьем квартале рынок акций показал хорошую динамику, прибавив 9% по индексу Мосбиржи (в рублях) и практически не изменившись по индексу РТС (в долларах). Драйверами стали ослабление рубля на 7% за период — пара доллар/рубль выросла до ₽96, несмотря на значительный рост цен на нефть Brent (на 25%, до $93 за баррель). Обычно эти два ключевых драйвера рынка движутся разнонаправленно, но в этот раз идут в одном направлении, создавая ощутимую поддержку показателям российской экспортоориентированной экономики, указали эксперты.

Почему будет расти российский рынок акций

Основным фактором дальнейшего роста рынка акций в четвертом квартале 2023 года эксперты назвали повышение рентабельности секторов, ориентированных на экспорт, в условиях ослабления рубля и роста цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть.

В «БКС Мир инвестиций» также ожидают, что все большее количество компаний вернется к выплате дивидендов, особенно в секторе металлургии и добычи. По мнению аналитиков, стимулировать выплаты может дополнительное налогообложение. В брокерской компании пояснили, что ранее многие компании решили не выплачивать дивиденды, поскольку опасались, что высокие дивидендные выплаты могут привести к дополнительному налогообложению. Между тем «последнее уже проявилось в виде временных экспортных пошлин, это может способствовать легитимации будущих дивидендов», говорится в обзоре БКС.

Кроме того, рынок улучшается с точки зрения корпоративного управления: повышается прозрачность, идет редомициляция российского бизнеса в Россию, указали аналитики. Российский рынок акций по-прежнему выглядит недооцененным по мультипликаторам, что является еще одним аргументом в пользу того, чтобы оставаться на нем.

Ставка ЦБ может оказать дополнительное давление на рынок, но улучшение корпоративного управления компенсирует негатив, полагают аналитики. По их мнению, в настоящее время ставка ЦБ достигла пика, а пространство для ее снижения краткосрочно ограничено, что повышает привлекательность облигаций в следующем квартале. Однако эксперты полагают, что рынок акций остается очень перспективным — более высокие ставки в России в целом компенсируются более низкими премиями за риск, поскольку экономика возвращается к низкому, но стабильному росту, а корпоративное управление улучшается.

В «БКС Мир инвестиций» также прогнозируют, что на конец 2023 года цена на нефть марки Urals вырастет примерно до $73 за баррель, а курс рубля укрепится до ₽93 за доллар.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Топ-7 наиболее перспективных бумаг для покупки на долгосрок

Эксперты «БКС Мир инвестиций» также представили топ-7 наиболее перспективных бумаг на российском рынке акций. По мнению аналитиков, среди отдельных секторов наибольший потенциал сохраняется у металлургических и добывающих компаний благодаря низким мультипликаторам и дивидендным перспективам. Далее следуют нефтегаз, девелоперы и финансовый сектор.

Среди отдельных акций предпочтительными выглядят акции экспортеров, которые выигрывают от ослабления рубля и улучшения динамики цен на сырьевые товары при отсутствии негативного влияния от повышения ставок и жесткой политики ЦБ.

1. «Норникель»

Целевая цена по бумагам «Норникеля» составляет ₽25 000 в перспективе года (потенциал роста 55% по сравнению с текущими уровнями).

Эксперты ждут разворота в динамике свободного денежного потока компании и рассчитывают на его рост со второго полугодия 2023 года. В итоге это приведет к выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года и всего 2023 года. Компания извлекает выгоду из ослабления рубля, а переход мировой экономики к углеродной нейтральности в долгосрочной перспективе будет мощным фактором поддержки для продуктового портфеля компании.

2. «Северсталь»

Целевая цена по бумагам составляет ₽2100 (потенциал роста 54%).

Чистая денежная позиция компании «Северсталь» на конец первого полугодия 2023 года составила 14% от рыночной капитализации. Это предполагает потенциальные дивиденды в краткосрочной перспективе. «Северсталь» смогла переориентироваться с экспорта на устойчивый внутренний рынок, чему способствовало потребление стали в строительстве, в том числе в инфраструктурных проектах, финансируемых государством.

3. «Мечел»

Целевая цена по бумагам — ₽640 (потенциал роста 182% по «префам» и 212% по обыкновенным акциям).

Акции «Мечела» сохраняют трехзначный потенциал роста, поскольку текущая оценка компании остается в три-пять раз ниже по сравнению с прочими российскими сталелитейщиками, хотя долговая нагрузка компании уже не такая высокая, как раньше. «Мечел» — один из наиболее явных бенефициаров слабого рубля, что в сочетании с восстановлением объемов экспорта угля должно помочь компании быстрее погасить долг в ближайшие кварталы. В результате можно будет с уверенностью заложить в оценку разумный кредитный профиль компании.

4. «Татнефть»

Целевая цена по обыкновенным акциям — ₽880 (потенциал роста 41%).

«Татнефть» — самая маленькая из «большой пятерки» российских интегрированных нефтяных компаний. У компании увеличивается сложность нефтепереработки и сохраняются значительные возможности долгосрочного роста добычи. Кроме того, компания выигрывает от недавнего роста цен на нефть и падения курса рубля.

5. ЛУКОЙЛ

Целевая цена по бумагам — ₽9500 (потенциал роста 42%).

Вторая по величине интегрированная нефтяная российская компания выглядит привлекательно. Эксперты считают, что акции ЛУКОЙЛа недооценены. В 2023 году дивдоходность составит около 17%, даже если компания сохранит часть средств для проведения обратного выкупа в объеме до 25% акций. Выкуп может состояться, но гарантии нет. По оценкам «БКС Мир инвестиций», он станет значительным катализатором роста акций и обеспечит повышение стоимости на 15−34%.

6. НОВАТЭК

Целевая цена по бумагам НОВАТЭКа — ₽2100 (потенциал роста 26%).

Компания сохранила свои амбициозные планы по развитию производства СПГ, несмотря на кризис и связанные с ним санкции. По всей видимости, проект «Арктик СПГ-2» реализуется без задержек после того, как было найдено замещающее оборудование для производства электроэнергии.

7. Сбербанк

Целевая цена по обыкновенным акциям — ₽350 (потенциал роста 34%).