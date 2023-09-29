Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года

Повышение зарплат военных и работников госорганов

На 10,5% повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. На 5,5% увеличиваются выплаты работникам федеральных госорганов, которые при этом не являются госслужащими (например, кассиры, коменданты и экспедиторы). Помимо этого, увеличат и размер пенсий для военных пенсионеров — на 10,5%.

Штрафы за нарушения в сфере воинского учета

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повышается до 30 тыс. рублей (в настоящее время установлен штраф от 500 до 3 тыс. рублей). Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить взыскание в размере до 5 тыс. рублей.

Новый закон о гражданстве РФ

Сокращается число требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Например, это коснется бывших соотечественников (в частности, речь идет о гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе). Получить гражданство в упрощенном порядке смогут и иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года. Кроме того, увеличился список преступлений, за которые грозит прекращение приобретенного гражданства. Среди них есть дезертирство, дискредитация ВС РФ и призывы к экстремизму.

Обязательная двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

С начала месяца двухфакторная аутентификация для входа на портал «Госуслуги» станет обязательной. Помимо пароля будет запрашиваться еще одно подтверждение, например, код из смс.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге

С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге будет введен курортный сбор в размере 100 рублей за сутки как часть эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Но, как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, до апреля следующего года плата взиматься не будет.

Эти деньги потратят на содержание и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Прозрачный механизм рекомендаций в интернете

Интернет-ресурсы, на которых применяются рекомендательные технологии, будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые недобросовестно подходят к использованию алгоритмов, может заблокировать Роскомнадзор. Закон направлен на защиту от незаконного использования личных данных и помощь в борьбе с фейками.

Защита банковских карт

С 1 октября полисы добровольного страхования банковских карт должны будут не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски. Среди них — мошенническое списание денег.

Ужесточение регулирования выдачи ипотечных кредитов

С 1 октября 2023 года Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по ДДУ.

Закон о гаражных объединениях

Формируется общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, и к их государственной регистрации. Даны определения понятиям «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс». Устанавливается перечень общего имущества в гаражном комплексе и регулируются вопросы управления им.

Изменение системы оплаты услуг нотариусов

На нотариальные действия вводится единый тариф, состоящий из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — это аналог госпошлины. Региональный тариф рассчитывается отдельно для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, в ряде случаев — снизить ее.

Имущество общего пользования

Положения, касающиеся общего имущества собственников недвижимых вещей, систематизированы в отдельном параграфе ГК РФ. Там указываются общие принципы. Например, доля в праве на общее имущество пропорциональна площади соответствующей недвижимой вещи, по этому же принципу каждый собственник несет расходы и издержки по общему имуществу.

Отбывание принудительных работ у ИП

Привлекать осужденных к принудительным работам смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели (ИП). При этом они наделяются теми же правами и обязанностями, что и организации, использующие этот труд.

Эффективная защита особо ценных объектов растительного мира

С 12 октября будет введена уголовная ответственность за контрабанду, умышленное уничтожение или повреждение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Например, за их приобретение или продажу через СМИ или интернет предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.

Стоимость страховки в кредитном договоре

Полная стоимость страховых услуг и страховой премии будет указываться в договоре кредитования. Это позволит гражданам получить полную информацию о стоимости и принять обоснованное решение при выборе страховщика.

Безналичный расчет за сдачу металлолома

С 1 октября в силу вступает закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома. Безналичная форма расчетов будет использоваться при приеме у физических лиц лома и отходов цветных и черных металлов. На сайте Совфеда сказано, что это нововведение позволит повысить прозрачность сферы обращения с ломом и отходами металлов, а также будет препятствовать легализации и незаконному обороту наличных денежных средств.