ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж

Ограничения на вывод для россиян и нерезидентов из дружественных стран сохранятся до 31 марта 2024 года, следует из решения Центробанка.

Будут действовать следующие ограничения:

можно переводить в зарубежные банки не более $1 млн в месяц;

можно переводить через системы денежных переводов не более $10 тыс. в месяц;

нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж деньги в размере заработной платы.

Помимо этого для не работающих в России физлиц — нерезидентов и юрлиц из недружественных стран продолжает действовать запрет на перевод денег за рубеж. Он был введен 2 марта, вскоре после начала спецоперации на Украине, и касается стран, которые ввели антироссийские санкции.

«Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — подчеркнули в ЦБ.

Банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях с использованием корреспондентских счетов в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц в марте 2022 года. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., с середины мая — до $50 тыс., с июня — до $150 тыс. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов еще больше ослабить ограничение на переводы за рубеж, «но для этого необходимо менять законодательство». Вскоре после этого, 30 июня прошлого года, россиянам разрешили переводить до $1 млн в месяц.