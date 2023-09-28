Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 октября

Под словосочетанием «военные пенсионеры» речь идет о бывших сотрудниках ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

Рост пенсий для «военных пенсионеров» пропорционален росту денежного довольствия военнослужащих, который также составит 10,5%, добавила эксперт.

Кроме того, она напомнила, что с 1 января коэффициент для расчета денежного довольствия насчитывает 85,47%, что учитывается при расчете военной пенсии. Таким образом итоговый размер пенсии не должен быть выше 85,47% денежного довольствия.

Также с 1 октября пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или ставшими инвалидами I группы, будет выплачен увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100% фиксированной выплаты. Финогенова добавила, что прибавка назначается в беззаявительном порядке со следующего месяца после дня рождения.

Этот же размер увеличения фиксированной выплаты будет и у пенсионеров, которые получают страховую пенсию по инвалидности, если они стали инвалидами I группы.

«Таким образом после повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рублей», — подсчитала экономист.

К страховой пенсии по старости или по инвалидности могут установить повышение в размере одной трети от фиксированной выплаты, что равняется 2522 рублей в месяц, если у пенсионера появляется неработающий иждивенец. Но эксперт отметила, что присутствует ограничение — доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что в 2024 году готовятся проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 7,5%, согласно уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономразвития РФ. Таким образом, в результате средний размер страховой выплаты составит 23,4 тыс. рублей.