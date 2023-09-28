Крупнейшие банки повысили ставки по льготной ипотеке

«ЦБ давно говорит о том, что рынок ипотеки перегрет и необходимо предпринимать усилия по его охлаждению. Средневзвешенная ставка на первичное жилье продолжит расти», — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Средний уровень ставок по программам с господдержкой приблизился к предельно допустимым значениям, следует из данных ДОМ.РФ. Сейчас средний размер годового процента по «Льготной ипотеке» на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По «Семейной ипотеке» наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По «IT-ипотеке» этот показатель также увеличился на 0,4% — с 4,5% до 4,9%. При этом условия по «Дальневосточной ипотеке» в среднем зафиксировались на уровне 2%.