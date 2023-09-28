Акции «Русагро» взлетели на фоне разрешения поставок свинины в Китай

Акции «Русагро» выросли на 6,37% — до ₽1211,6 за бумагу по состоянию на 14:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост котировок также наблюдался в бумагах группы «Черкизово», акции прибавили 2,22% — до ₽42,55 по состоянию на 14:29 мск.

Бумаги производителей продуктов питания подорожали на фоне сообщения Россельхознадзора о том, что власти Китая отменили ограничения на ввоз в страну свинины из России. Мясное бизнес-направление «Русагро» — третий крупнейший производитель свинины в России с долей рынка 6,4% по итогам 2022 года.

Ограничения на ввоз в Китай свинины из России были введены 15 лет назад, в 2008 году.

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